تعرف على كيفية تحضير عصير الرمان بطرق مختلفة

ازاي احضر عصير الرمان.. يعد الرمّان فاكهة خريفيّة لذيذة الطعم، فيها تفاوت بين لذعة الحموضة المعتدلة وحلاوة سكر الفاكهة الطبيعي، وهي من الفواكه الّتي بينت الدراسات أنها تفيد في شفاء الكثير من الأمراض





* مكونات تحضير عصير الرمّان:



☆ أربعة أكواب من حبوب الرمّان

☆ كوبان من الماء.



* طريقة التحضير:





1 - نضع الرمّان في الخلّاط الكهربائي ونخلطه جيّدًا.

2 - نضع العصير مع الماء في قدرٍ على نارٍ متوسّطة ونغليه.



3 - نصفي المزيج، ثم نضعه في الثلّاجة ونقدمه في أكواب.



- مكونات عصير الرمّان بماء الورد:



خمس حبات من الرمّان، مفصول الحبّات.

كوبان من الماء.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد.



* طريقة التحضير:



نضع حبّات الرمّان مع الماء في الخلّاط الكهربائي، مع السكر، والثلج وماء الورد.



نخلط المكوّنات جيدًا ثمّ نصفي المزيج بواسطة مصفاة في وعاء أو إبريق.



ندخل العصير إلى الثلاجة لحوالي الساعة ثمّ نسكبه في أكواب ونقدمه باردًا.



- مكونات عصير الرمّان بالليمون:



كوب من حبوب الرمّان.

كوب ونصف من الماء.

عصير ليمونة.

ملعقة صغيرة ونصف من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.



* طريقة التحضير:



نضع الرمّان في الخلّاط الكهربائي مع نصف كوب من الماء.

نصفي المزيج في إبريق واسع.



نضيف الماء المتبقّي إلى الإبريق، مع السكر، والملح وعصير الليمون الحامض ونقلّب المكوّنات جيّدا



ًنوزّع العصير على كوبين ثمّ نقدمه.



- مكونات عصير الرمّان والتوت:

حبتان من الرمّان.



كوب ونصف من التوت

ملعقة صغيرة من ماء الورد.



* طريقة التحضير:



نضع كلّ المكوّنات في الخلّاط الكهربائي ونخلطها جيدًا حتى الحصول على مزيج ناعم، ثم نسكب العصير في أكواب ونقدّمه باردًا.



- مكونات عصير الرمّان بالبرتقال:



أربع حبات من البرتقال.

عصير نصف ليمونة

. ماء غازية بنكهة الليمون.

ملوّن طعام جل لون أحمر.

نصف كوب من السكر.



* طريقة التحضير:



نضع في كيس بلاستيكي السكر وملوّن الطعام، ونغلق الكيس ونقلب المكوّنات بواسطة اليدين حتى نحصل على اللون المطلوب.



نترك السكر في الكيس لبعض الوقت حتى تتجانس الألوان.



نضع السكر في طبق ثمّ نمرر الليمون الحامض على حافة الكوبين ونغمّسهما بالسكر.



نعصر البرتقال والليمون ونصفّيهما.



نملأ ثلاثة أرباع كل كوب بعصير البرتقال والليمون.



نسكب عصير الرمّان تدريجيًّا وبتأنٍّ على طرف الكوبين كي لا يختلط المزيجان ثمّ نضيف القليل من الماء الغازية على الوجه.



- مكونات ميلك شيك الموز بشراب الرمّان:



حبتان من الموز.

كوبان من الحليب السائل.



ملعقة كبيرة من شراب الرمّان المركّز.



* طريقة التحضير:



نضع الموز مع الحليب في الخلّاط الكهربائي، ثم نضيف شراب الرمّان ونخلط



نسكب الميلك شيك في كوبين ونقدمه باردًا.



