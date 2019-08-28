"مورجان إستانلي": التباطؤ في نمو الطلب على النفط لم ينته بعد

قال بنك مورجان ستانلي توقعاته لأسعار النفط خلال العام الجاري، أنه مع ضعف التوقعات الاقتصادية وتراجع الطلب وزيادة النفط الصخري الأمريكي والذي يعوض جهود أوبك لدعم السوق.

وأضاف محللو البنك الأمريكي في مذكرة للعملاء:"التباطؤ في نمو الطلب على النفط الذي بدأ في أوائل عام 2019 لم ينته بعد، قائلين: "لقد تراجع الطلب حيث تباطأ النمو الاقتصادي العالمي"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وخفض البنك الأمريكي توقعات سعر خام برنت لعام 2019 إلى 60 دولارًا للبرميل من 65 دولارًا للبرميل في التوقعات السابقة.

كما قلص تقديراته للخام الأمريكي نايمكس خلال بقية العام الجاري إلى 55 دولارًا من 58 دولارًا للبرميل في السابق.

وخفضت مورجان ستانلي توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2019 إلى 800 ألف برميل يوميًا من مليون برميل يوميًا، كما قلص تقديراته لعام 2020 إلى مليون برميل من 1.4 مليون برميل يوميًا.

وأوضح المحللون: "ستكون هناك حاجة لمزيد من التخفيضات في عام 2020 إذا كانت أوبك تهدف لتحقيق التوازن في السوق، ويعتمد ذلك على نمو الطلب العام المقبل".

وانخفضت أسعار النفط الخام بنسبة 20 بالمائة تقريبًا من أعلى مستوياتها في 2019 التي سجلتها في أبريل الماضي مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والذي يُلحق الضرر بالاقتصاد العالمي وبالتالي الطلب على النفط.





وصعدت أسعار النفط عند تسوية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة عن تراجع مخزونات النفط بالولايات المتحدة بنحو 10 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي بأكثر من توقعات المحللين، كما انخفضت مخزونات البنزين.





وتراجع المخزونات يشير إلى صحة الطلب على الخام، وتجاهل المستثمرون مخاوف ركود الاقتصاد وإقبالهم على شراء النفط.





في حين ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط لأعلى مستوى على الإطلاق عند 12.500 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع 12.300 مليون برميل خلال الأسبوع السابق له.





وكانت انتشرت في الأيام القليلة الماضية مخاوف ركود الاقتصاد العالمي، مع تصعيد الولايات المتحدة والصين نزاعهم التجاري، عبر إعلان عزمهم على زيادة التعريفات الجمركية.





وعند التسوية، زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1.6 بالمائة مُسجلاً 55.78 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 56.75 دولار للبرميل خلال الجلسة.





وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر بنحو 1.7 بالمائة إلى 60.52 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 61 دولاراً للبرميل في وقت سابق من التعاملات.





وهبطت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بشكل حاد أكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي، كما انخفضت مخزونات البنزين.





وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في بيان اليوم الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط بنحو 10 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس الجاري، لتصل إلى 427.8 مليون برميل.





وكان من المتوقع أن تتراجع مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 2.8 مليون برميل خلال تلك الفترة.





كما هبطت مخزونات البنزين بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بنحو 2.1 مليون برميل.





وكشف تقرير نشرته منظمة أوبك عبر موقعها الإلكتروني، أمس الثلاثاء، أن امتثال الدول المشاركة في اتفاقية خفض مستويات الإنتاج بلغ 159 بالمائة خلال شهر يوليو الماضي وهو أعلى بنحو 22 بالمائة من مستوى الالتزام المسجل في يونيو السابق له.





وفي شهر يوليو الماضي، اتفقت الدول الأعضاء في منظمة أوبك ومنتجي الخام من خارجها على تمديد اتفاقية تقليص الإنتاج النفطي لمدة 9 أشهر قادمة أي حتى نهاية شهر مارس 2020.





وينص اتفاق خفض مستويات الإنتاج الذي تم تطبيقه بداية من يناير 2019 على تقليص الإمدادات بنحو 1.2 مليون برميل يومياً من مستويات شهر أكتوبر 2018.





وبالنسبة لمتوسط الامتثال منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي بلغ 134 بالمائة، وكان الأعلى في العام الحالي حتى الآن.





وأوضحت لجنة المتابعة الوزارية المشتركة أن هذا المستوى العالي من الامتثال الإجمالي يعوض حالة عدم اليقين في السوق على خلفية قلق النمو الاقتصادي المستمر.





وأكدت أوبك على الأهمية المتزايدة لإعلان التعاون في دعم استقرار سوق النفط.





ومن المقرر أن تفصح أوبك عن تقريرها الشهري عن أغسطس يوم 11 سبتمبر المقبل.





وبحلول الساعة 3:28 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر عند 58.70 دولار للبرميل.