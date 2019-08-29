وزير القوى العاملة يعلن موعد إجازة السنة الهجرية الجديدة للقطاع الخاص

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، أن الأول من شهر محرم "عيد رأس السنة الهجرية 1441"، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.



وأوضح سعفان، أن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بقانون العمل 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجرة عن هذا اليوم مثلى الأجر.



واكد احمد القللى وكيل الوزارة - مدير مديريهية القوى العامله بالدقهلية، انه تم تعميم منشور الوزارة فى هذا الصدد على كافه المناطق ومكاتب العمل التابعه للمديريه لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.



وعلى صعيد اخر قام حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة دكرنس بالمرور على المستشفى ومعه لجنه من ثلاثة أعضاء من التفتيش المالى والإدارى إطار المتابعه المستمره لمستشفى دكرنس العا



وخلال الجولة تم متابعة دفاتر الحضور والانصراف والمرور على الأقسام المختلفه بالمستشفى ووحدة الغسيل الكلوى الجارى تجديدها وترميمها عن طريق جمعية الأورمان بحضور الدكتور هانى جمعه نائب مدير المستشفى وتم إعداد تقرير من لجنة التفتيش المالى والإدارى سيتم إحالته للجهات المختصة



وتضمنت الجولة التنبيه بأنه سيتم المرور بصفه دوريه للتأكد من انتظام العمل وتواجد جميع الأطباء والعاملين بالمستشفى



و استقبل المهندس أحمد عبد السلام رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل بمكتبه اعضاء جمعية تنمية المجتمع بقرية الاتحاد المشهرة برقم 843لسنة 1998 وذلك فى اطار الاستعداد التام للقائمين على الجمعية للمشاركة بالعمل العام بالقرية والمساعدة فى الارتقاء بالمستوى الجمالى والثقافى لساعدة المحتاجين من أهالى القرى



وأوضح سلام أنه تم الاتفاق على بعض الموضوعات مبدأيا ستقوم الجمعية بتنفيذها على ارض الواقع تحت رعاية رئيس المركز وأهمها ؛الاتفاق على افتتاح غدا معرض لبيع الادوات المدرسية باسعار مخفضة جدا بمشاركة اهل القرية وذلك لرفع غلاء الاسعار عن كاهل ابناء القرية



وأشار سلام الى ان الأسعار تتمثل فى دستة كراسات 28 ورقة لوكس 22 جنيها، ودستة كشاكيل 4 او،60 ورقة 25 جنيها، ودستة كراسات انجليزى 28 ورقة 25 جنيها، ودستة كراسات رسم 16 ورقة 35 جنيها، علبة قلم جاف 12 جنيها - علبة قلم رصاص 12



ويوجد تشكيلات مميزة من الاساتيك والبرايات والشنط والزمزميات باسعار مخفضة جدا وسيتم الافتتاح غدا الساعة 10 صباحا، ورفع شعار قرية الاتحاد بلا أمية



ثالثا اتفق رئيس المركز على اهمية ابراز دور شباب الجمعية فى المشاركة بحملات النظافة بالقرية بالتعاون مع الوحدة المحلية بالاتحاد ورفع شعار قريتى جميلة ونظيفة حفاظا على النظافة العامة.



والمزيد من مشاركة جمعية تنمية المجتمع بقرية الاتحاد فى المساهمة فى العمل العام بالقرية بالتعاون مع الادارة المحلية للارتقاء والتطور بالقرية فى جميع المجالات.





أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن انه تم تقديم 6956 طلب تقنين أوضاع من قبل المواطنين بنطاق المحافظة وتم قبول 1025 منها،وشدد على ضرورة تكثيف العمل والانتهاء من اجراءات تقنين الأوضاع لأراضي أملاك الدولة في أقرب وقت.



وأشار إلى أهمية الإسراع في الرفع المساحي لكل المساحات المطلوب تقنينها، مؤكدا أنه لن يتهاون في تقنين الأوضاع وتحصيل موارد الدولة ومشددا على أهمية أن تنتهي كافة الإجراءات لكافة الطلبات بأقصى سرعة.



وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة جادة ولا تهاون في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين ولن تتهاون في تحصيل حق الدولة،وأنها حريصة على مصلحة المواطنين بما لا يخالف القانون ولا يتسبب في إهدار أموال الدولة وبما يحقق صالح الجميع.



