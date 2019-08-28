بـ 8 كيلو بانجو.. أمن الجيزة يكشف تفاصيل سقوط "ديلر الصف"



يتساءل الكثير من المواطنين، عن اختصاصات المحكمة الاقتصادية، و"الفجر" يوضح القوانين التى تختص بها المحكمة فى النقاط التالية.

قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.

قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

قانون حماية المستهلك.

قانون تنظيم الاتصالات.

قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ال



قانون العقوبات في شأن جرائم التفليس.

قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

قانون سوق رأس المال‏.‏

قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

قانون التأجير التمويلي‏.‏

قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية‏.

قانون التمويل العقاري‏.

قانون حماية الملكية الفكرية‏.

‏قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد‏.

قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها‏



وتعد المحاكم هي الجهات الاساسية التابعة لوزارة العدل لتنفيذ الاحكام واصدارها وتضم مجموعة كبيرة من كبار المستشارين والقضاه.



وأطلقت وزارة العدل عبر تطبيق إلكتروني خدمة ترجمة الإشارة الفورية للمستفيدين من الخدمات العدلية من فئة الصم، في كافة المحاكم وكتابات العدل والمقرات العدلية عبر خدمة «إشارة» الرقمية سعيًا لرفع رضا المستفيدين من الخدمات العدلية لكافة شرائح المجتمع.



وذلك وفق توجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق

وأوضحت وزارة العدل أن أفراد فئة الصم يستطيعون الدخول إلى مرافقها العدلية كافة، واستخدام تطبيق «إشارة» المتوفر للتحميل عبر متاجر أجهزة الهواتف الذكية، والتحدث إلى مقدمي الخدمة بشكل سلس ومرن، مؤكدة أن الخدمة الجديدة ستزيل كل عوائق التواصل بين مقدمي الخدمات العدلية والمستفيدين من فئة الصم.



ويسهم تطبيق «إشارة» في تيسير وتسهيل التواصل مع فئة الصم، إذ يوفر ترجمة فورية تضمن لهم الاستقلالية التامة في تعاملهم عبر قناة اتصال مباشرة تتواءم مع متطلباتهم الخاصة، كما تقدم المنصة محادثة مرئية آمنة، تركز على جودة الصورة، حرصًا على التقاط كل حركة إشارية مع مراعاة الخصوصية النسائية بتوفير مترجمات لغة إشارة.



كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة عن تفاصيل سقوط واحدة من أخطر تجار المخدرات بمركز الصف وبحوزتها ما يقرب من 8 كيلو بانجو، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات لرئيس وضباط وحدة مباحث مركز شرطة الصف مفادها قيام مني. س.ر.م، 40 سنة، ربة منزل ومقيمة بدائرة المركز بمزاولة نشاطًا إجراميأ في الإتجار بالمواد المخدرة متخذة من منطقة سكنها مسرحًا لترويجها.وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة تم إعداد مأمورية مكبرة لضبطها باشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وأمكن ضبطها بمسكنها وبحوزتها3 لفافات كبيرة الحجم تحوى نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 7 كيلو و500 جرام.وبمواجهتها إعترفت خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.17 قانونا تدخل ضمن اختصاص المحكمة الاقتصادية.. تعرف عليها