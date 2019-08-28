موعد مباراة الزمالك القادمة فى كأس مصر .. الفارس الأبيض سيواجه الاتحاد السكندرى فى نصف النهائي

حقق نادى الزمالك فوزاً صعبا على نظيره مصر المقاصة فى اللقاء الذى أقيم على ملعب برج العرب بالأسكندرية فى إطار مباريات دزر ال 8 من بطولة كأس مصر.

وتأهل نادى الزمالك لدور نصف النهائي ليواجه نظيره الاتحاد السكندرى يوم 1 سبتمبر المقبل كما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم على ملعب الإسماعيليه فى تمام السادسه مساء الأحد.

وفى الجانب الأخر سيواجه نادى بيراميدز والذى تأهلى على حساب النادى الأهلى بعد الفوز عليه بهدف نظيره حرس الحدود فى دور ال 8 من بطولة كأس مصر والفائز سيواجه بتروجت يوم 1 سبتمبر أيضاً على ملعب برج العرب بالأسكندرية فى تمام التاسعه ونصف مساءاً.





وفاز الزمالك على مصر المقاصة بهدف رائع عن طريق الظهير الأيسر عبدالله جمعه والذى سدد تسديدة صاروخيه تقدم بها الزمالك وحافظ لاعبو الأبيض على النتيجة حتى نهاية اللقاء للصعود لنصف النهائي.





وكان الزمالك قد بدأ اللقاء بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى : محمد عواد

في خط الدفاع : عبد الله جمعه - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز

في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد أوناجم - أشرف بن شرقي - شيكابالا

في خط الهجوم : عمر السعيد

وتواجد على دكة البدلاء :محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق - محمود الونش - محمود عبد العزيز - حازم امام - محمد عبد الشافي - امام عاشور - مصطفي محمد.

ويسعى للزمالك للحفاظ على اللقب بعدما فاز به الموسم السابق بعد التتويج على حساب سموحة.