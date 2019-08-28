ملخص مباراة - الزمالك 1 × 0 مصر المقاصة | ربع نهائي كأس مصر الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:19 م Advertisements طباعة محمد مرعي Advertisements طباعة تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر استطلاع رأي هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟ نعم 56.8843% لا 35.4052% لا أهتم 7.7105% تصويت الأكثر قراءة مشاهدة قرعة دوري أبطال أوروبا بث مباشر - beIN SPORTS News HD موندو ديبورتيفو: برشلونة حدد هذا السعر النهائي لضم نيمار ولن يرفع عرضه مجددًا موندو ديبورتيفو: الخليفي وضع شرطاً جديداً أمام برشلونة للموافقة على عودة "نيمار" (تعرف عليه) رسميا..عبد الله السعيد يورط بيراميدز أمام حرس الحدود باريس سان جيرمان يستفز برشلونة بشأن "نيمار" شاب يبعث رسالة غزل لمذيعة "الحدث".. والأخيرة تفاجئه برد غير متوقع! كيف جاء رد باريس على عرض برشلونة الـ "170 مليون يورو + نجمي الفريق"؟ ظهرت حالا.. استعلم عن نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثاني عبر هذا الرابط مباريات اليوم كأس مصر الزمالك 1 x 20:00 0 مصر المقاصة دوري أبطال أوروبا أياكس أمستردام - هولندا - x 21:00 - أبويل نيقوسيا - قبرص كأس محمد السادس للاندية الابطال الكويت - الكويت - x 18:15 - الشرطة - العراق