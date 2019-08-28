أحمد حسام ميدو يهنئ لاعبي الزمالك بعد الفوز على المقاصة

قام أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق الأول لمصر المقاصة بتهنئة لاعبي الزمالك رغم خسارتهم بهدف نظيف في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.





وأشار إلى أنه لن يتحدث عن التحكيم بشكل كبير بإعتباره جزء من المنظومة، لكنه أكد أنهم يستحقوا ضربتين جزاء.





وتابع "نسير في الطريق الصحيح وأشكر لاعبي المقاصة على المجهود الذي بذلوه، والخسارة كانت درس مهم لنا لتجاوز الأخطاء وبداية الموسم بشكل جيد".



