وفد "أفروآسيوي" يطلع على تجربة البنك الزراعي في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة

استقبل البنك الزراعي المصري الوفد الأفروأسيوي للتنمية الزراعية للإطلاع علي تجربة البنك في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، ودوره في تحقيق الشمول المالي بدمج فئات جديدة في الاقتصاد الرسمي.





واستقبل السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، الوفد الأفروآسيوى للتنمية الزراعية، الذي يزور مصر حاليا، في إطار التوجه المصري نحو إفريقيا ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، ومد جسور التعاون مع الدول الإفريقية والآسيوية.





وفي كلمته للوفد استعرض القصير تجربة البنك الزراعي في إعادة الهيكلة، والبرامج التمويلية التي يقدمها البنك لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، ودوره في تحقيق الشمول المالي بدمج فئات جديدة في الاقتصاد الرسمي.





كما أشار إلى دور البنك الزراعي المصري في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يعد البنك من البنوك الرائدة في هذا المجال، كما دعا الوفد لزيارة عدد من المشروعات التي يمولها البنك.





وأبدى استعداد البنك الزراعي المصري للتعاون ونقل الخبرات في كافة المجالات مع الدول الإفريقية الشقيقة.









وارتفع حجم محفظة القروض بالبنك إلي نحو 30.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019 وكانت تبلغ 22.5 مليار جنيه عند استلامنا البنك ، ويعد 75% من هذه القروض موجهة للمزارعين والفلاحين والمشروعات متناهية الصغر ، لافتا أن هذا الارتفاع فى محفظة القروض رغم وجود عمليات سداد للقروض ومعالجة للديون غير المنتظمة والذي يؤثر بدوره على نمو القروض عادة، مما يعد مؤشرا على أن البنك بدأ يحدث به تطور في مجال تنمية الخدمات ، ودوره التنموي في مجال مساعدة المزارع والفلاح المصري.

ولديه قاعدة كبيرة من العملاء من المزارعين والفلاحين يصل عددهم الى 3 ملايين عميل، ونعمل على دمجهم في الشمول المالي، وتنمية علاقتنا بهم من خلال تقديم حزمة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تواكب احتياجاتهم وتطلعاتهم.





وقع جهاز تنمية المشروعات مع البنك الزراعى المصرى نهاية العام المضي عقد لتنمية المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية ونظم الرى الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات بمبلغ 50 مليون جنيه مصرى .

ويهدف العقد إلى تمويل كافة المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة العاملة بالقطاع الزراعى وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بهما، وكذلك المشروعات المرتبطة بتطبيق نظم الرى المعتمدة من قِبَل الدولة، وذلك بشرط توافر الجدوى الفنية والاقتصادية لكافة المشروعات الممـولة ومطابقتها للالتزامات البيئية.

وقالت نيفين جامع، إن جهاز المشروعات حريص على تنويع مجالات الانشطة التى يقوم بتمويلها، مشيرة إلى أهمية التعاون بين الجهاز والبنك الزراعى المصرى فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة وخاصة فى المناطق الريفية ولصالح صغار المزارعين ومربى الثروة الحيوانية بمختلف محافظات وقرى الجمهورية.

وأشارت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، إلى أن قيمة العقود التمويلية التى ابرمت بين الطرفين منذ انشاء الجهاز (الصندوق الاجتماعى للتنمية سابقا) فى عام 1992 وحتى الآن بلغت 2.8 مليار جنيه حيث تم صرفها بالكامل من خلال تمويل أكثر من 156 ألف قرض لمشروعات صغيرة جديدة وقائمة .

وقال السيد القصير، إن توقيع هذا العقد يأتى تأكيداً للشراكة المستمرة بين البنك الزراعى والجهاز فى تمويل المشروعات الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية وغيرها، لافتا إلى أن البنك من خلال شبكة فروعه المنتشرة فى جميع مدن وقرى الجمهورية وعددها 1210 فروع قادر على توسيع دائرة الاستفادة من هذا التمويل مما يساهم بقدر كبير فى تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بالمناطق الاكثر احتياجا، كما يعمل على المساهمة فى تحقيق الشمول المالى للمناطق الريفية والزراعية فى جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف أن البنك سوف يشهد فى المرحلة القادمة مزيد من التطوير ومزيد من التعاون مع الجهاز فى سبيل تحقيق استراتيجية التنمية الريفية والزراعية خاصة التمويل الصغير ومتناهى الصغر .





ويعد البنك ثاني أكبر بنك في حجم التعاملات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.