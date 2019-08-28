افتتاح معرض تحيا مصر لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة في ميت سلسيل

استقبل المهندس أحمد عبد السلام رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل بمكتبه اعضاء جمعية تنمية المجتمع بقرية الاتحاد المشهرة برقم 843 لسنة 1998 وذلك فى اطار الاستعداد التام للقائمين على الجمعية للمشاركة بالعمل العام بالقرية والمساعدة فى الارتقاء بالمستوى الجمالى والثقافى لساعدة المحتاجين من أهالى القرى



وأوضح سلام أنه تم الاتفاق على بعض الموضوعات مبدأيا ستقوم الجمعية بتنفيذها على ارض الواقع تحت رعاية رئيس المركز وأهمها ؛ الاتفاق على افتتاح غدا معرض لبيع الادوات المدرسية باسعار مخفضة جدا بمشاركة اهل القرية وذلك لرفع غلاء الاسعار عن كاهل ابناء القرية.



وأشار سلام الى ان الأسعار تتمثل فى دستة كراسات 28 ورقة لوكس 22 جنيها، ودستة كشاكيل 4 او،60 ورقة 25 جنيها، ودستة كراسات انجليزى 28 ورقة 25 جنيها، ودستة كراسات رسم 16 ورقة 35 جنيها، علبة قلم جاف 12 جنيها - علبة قلم رصاص 12.



ويوجد تشكيلات مميزة من الاساتيك والبرايات والشنط والزمزميات باسعار مخفضة جدا وسيتم الافتتاح غدا الساعة 10 صباحا، ورفع شعار قرية الاتحاد بلا أمية.



ثالثا اتفق رئيس المركز على اهمية ابراز دور شباب الجمعية فى المشاركة بحملات النظافة بالقرية بالتعاون مع الوحدة المحلية بالاتحاد ورفع شعار قريتى جميلة ونظيفة حفاظا على النظافة العامة.



والمزيد من مشاركة جمعية تنمية المجتمع بقرية الاتحاد فى المساهمة فى العمل العام بالقرية بالتعاون مع الادارة المحلية للارتقاء والتطور بالقرية فى جميع المجالات.





أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن انه تم تقديم 6956 طلب تقنين أوضاع من قبل المواطنين بنطاق المحافظة وتم قبول 1025 منها،وشدد على ضرورة تكثيف العمل والانتهاء من اجراءات تقنين الأوضاع لأراضي أملاك الدولة في أقرب وقت.



واكد محافظ الدقهلية على أهمية الإسراع في الرفع المساحي لكل المساحات المطلوب تقنينها، مؤكدا أنه لن يتهاون في تقنين الأوضاع وتحصيل موارد الدولة ومشددا على أهمية أن تنتهي كافة الإجراءات لكافة الطلبات بأقصى سرعة.



وأكد محافظ الدقهلية على أن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين ولن تتهاون في تحصيل حق الدولة،وأنها حريصة على مصلحة المواطنين بما لا يخالف القانون ولا يتسبب في إهدار أموال الدولة وبما يحقق صالح الجميع.





واكد محافظ الدقهلية، على أهمية الإسراع في الرفع المساحي لكل المساحات المطلوب تقنينها مؤكدا على أنه لن يتهاون في تقنين الأوضاع وتحصيل موارد الدولة على أن تنتهي كافة الإجراءات لكافة الطلبات بأقصى سرعة.

ووجه شاروبيم، برفع البيانات أولا بأول على منظومة الأملاك لحفظ البيانات وسهولة تحديثها خلال فترة التقنين لتيسير التعرف على مدخلات ومخرجات المنظومة.



وأكد محافظ الدقهلية، على أن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين ولن تتهاون في تحصيل حق الدولة، وأنها حريصة على مصلحة المواطنين بما لا يخالف القانون ولا يتسبب في إهدار أموال الدولة وبما يحقق صالح الجميع.





ووفق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على إصدار تراخيص مزاولة نشاط لـ 7 مراكز طبية جديدة بنطاق المحافظة.



وشدد محافظ الدقهلية على وكيل وزارة الصحة بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه بدء عمل المراكز لتوفير الخدمة الصحية للمواطنين أينما كانوا في أماكن اقامتهم وتخفيفا عنهم من معاناة الإنتقال، مشددا لى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات.



وفى ذات السياق شهد أشرف بكر عيد رئيس مركز ومدينة المنزلة توقيع عقود تمليك أراضى أملاك الدولة للمواطين.



تضمن التعاقد تووقيع عقود تمليك أراضى أملاك الدولة للمواطين الذين قاموا بسداد الثمن ( قسط - نقدًا ) فى حضور المواطنين تمهيدًا لاعتمادها من معالى الدكتور الوزير المحافظ وتسليمها لهم.



