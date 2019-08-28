ميسي على رأس وفد برشلونة المُتجه إلى فرنسا.. هل يفعلها؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة مدوية بخصوص وفد نادي برشلونة المتجه إلى فرنسا يوم الخميس لحضور مراسم قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ولكن بعض التقارير زعمت أن الموضوع يتعلق أيضًا بنيمار.





وأكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني سيرافق الوفد المسافر إلى مدينة "موناكو" الفرنسية يوم غد الخميس لحضور مراسم قرعة دور المجموعات بالنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020.





وكشفت الصحيفة الاسبانية أن وفد برشلونة سيتكون من: ليونيل ميسي، وفرينكي دي يونج، وجوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة، وإريك أبيدال السكرتير الفني للنادي الكتالوني، وأوسكار جاراو.





ويتنافس ليونيل ميسي مع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، وفان دايك مدافع ليفربول، للتتويج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي، والذي سيتم الإعلان عنه خلال مراسم حفل قرعة دوري الأبطال غدًا.





وقالت بعض التقارير إلى أن ميسي ربما يلتقي بنيمار هناك في فرنسا لاقناعه بالضغط أكثر على إدارة باريس من أجل العودة إلى برشلونة.