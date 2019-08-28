أطعمة تسبب السرطان.. "توقف عن تناولها فورا"

أطعمة تسبب السرطان، أكثر مانسمعه خلال الأيام الاخيرة ، فأن السرطان مرض العصر والذي يسميه البعض الصامت القاتل، وهنا العديد من الدراسات العلمية التي أكدت أن هناك أطعمة تسبب السرطان.









وأكدت الدراسات العلمية الان الاكلات السريعة هي واحده من الاطعمة التي تسبب السرطان، ولكن هناك العديد من الاسباب المختلفة التي تكون سبب في الاصابة بالسرطان ونعرض لكم 10 اطعمة تسبب السرطان وهي :





أطعمة تسبب السرطان





اللحوم المصنعة

الفواكه المعدلة وراثياً

الطماطم المعلبة

الصودا والمشروبات الغازية

الزيوت المهدرجة

رقائق البطاطس المعلبة

الكحول

سمك السلمون

صنع الفشار بالمايكرويف

دقيق ألابيض معالج





اطعمة تسبب سرطان الثدي :

اصبح سرطان الثدي هو الاكثر انتشارا بين السيدات بمختلف الاعمار، وهناك اطعمة تسبب سرطان الثدي ولكن تغفل العديد من الفتيات والسيدات عن الاطعمة التي تسبب سرطان الثدي وتتناولها بكثرة يوميا









وتعشق السيدات الاطعمة والحلوي المختلفة تناول أطعمة غنية بالسكر باستمرار يرتبط بنمو أورام الثدي. ويوجد السكر في أطعمة عديدة مثل الكاتشب والمشروبات الغازية والرياضية ومشروبات الطاقة، وشوكولاته والحليب، والحلوى والكعك. لذلك عليك مراقبة مدخلات جسمك اليومية من هذه الأطعمة.





الدهون. الأطعمة السريعة مثل البرجر والبيتزا والسجق والهوت دوغ والبطاطس المقلية غنية بالدهون، والتي ترتبط بتزايد نمو أورام الثدي.





اللحوم الحمراء. تنصح توصيات عديدة بتقليل كمية اللحوم الحمراء أو الامتناع عنها لوجود ارتباط بين استهلاكها بانتظام وبين عدة أنواع من السرطان وكذلك مرض السكري من النوع2. وتعتبر اللحوم المصنعة مثل اللانشون والسلامي والهوت دوج والبيبروني هي الأكثر ضرراً لاحتوائها على كثير من الدهون والملح.









كما توجد اطعمة نستخدمها يوميا تسبب السرطان وهي :





الطماطم المعلبة

تعتبر الطماطم الطازجة في الواقع من الأطعمة المكافحة للسرطان





إلا أن الطاطم المعلبة تعد من أهم المواد المسرطنة نظرا لاحتواء مادة التعليب على مادة كيميائية تسمى البيسفينول- أ، أو BPA.

أظهرت دراسة تم نشرها في مايو من عام 2013 أن هذه المادة تؤثر فعلا على الطريقة التي تعمل فيها الجينات في دماغ الفئران.





يعتقد أن الطماطم المعلبة خطرة بشكل استثنائي بسبب ارتفاع حموضتها وهو الأمر الذي قد يعني تسرب مادة BPA من مادة التعليب إلى الطماطم نفسها.



