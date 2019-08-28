علاء الدين هاني يحقق فضية وزن 97 كيلو في المصارعة بدورة الألعاب الإفريقية

حقق علاء الدين هاني الميدالية الفضية في منافسات وزن 97 كيلو في منافسات المصارعة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب.





وكان عبداللطيف محمد حقق الميدالية الذهبية في منافسات المصارعة لوزن 130 كيلو جرام .



كان حقق محمد متولي حقق الميدالية البرونزية في وزن 87 كيلو جرام ، ومحمد إيهاب خليل قد حقق الميدالية الفضية في وزن 77 .



كان محمد إبراهيم قد حقق ذهبية وزن 67 كيلو جرام في المصارعة ، وهيثم محمد حقق ذهبية وزن 60 كيلو جرام.