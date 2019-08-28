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تتويج الجمباز بميداليات اليوم في دورة الألعاب الإفريقية

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:03 م
تتويج الجمباز بميداليات اليوم في دورة الألعاب الإفريقية
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علي نبوي
 
تسلم لاعبو الجمباز ميداليات اليوم التي تحققت خلال منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة بمدينة الرباط بالمغرب.

حقق علي أبو القاسم ذهبية منافسات جهاز الحلق للجمباز في دورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب ،وجاء محمد إلهامي في المركز الثاني والميدالية الفضية.

وحققت فرح أحمد ذهبية متوازي الجمباز وزينة إبراهيم تحقق الفضية في دورة الألعاب الإفريقية.

وحققت نانسي طمان ذهبية حصان القفز وجائت فرح سيد في المركز الثاني والميدالية الفضية.
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