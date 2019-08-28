"الباز" لموظفي الوحدة المحلية بميت أبو خالد خدمة المواطن وسرعة انجاز طلاباته أهم أولوياتي

تفقد اليوم اللواء طارق الباز رئيس مركز ومدينة ميت غمرالوحدة المحلية بميت ابو خالد واجتمع مع موظفي الوحدة للوقوف علي اهم المشكلات والمتطلبات الخاصة



وشدد الباز علي ضرورة تلبية كافة طلبات المواطنين وتقديم افضل الخدمات لأهالي الوحدة المحلية مؤكدا أن خدمة المواطن وسرعة انجاز طلاباته أهم اولوياته جاء ذلك بحضور علي عنبرة رئيس الوحدة المحلية بميت ابو خالد وجميع العاملين بالوحد المحلية.



وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من المشاكل الخاصة بالقرية منها نقل السوق من شارع القرية وضبط تسعيرة التوكتوك.



في استجابة لمطالب بعض الاهالي تفقد اليوم اللواء طارق الباز رئيس مركز ومدينة ميت غمر قرية كفر الشيخ هلال التابعة للوحدة المحلية بهلا والتقي بالمواطنين واستمع إلى مشاكلهم للحل.



وخلال الجولة تفقد الباز وحدة طب الأسرة بالقرية وملعب مركز شباب القرية ومعظم شوارع القرية للوقوف علي اهم احتياجات ومتطلبات القرية علي الطبيعة.



شارك في الجولة وائل السعدني رئيس الوحدة المحلية بهلا وعد من الاهالي المهتمين بالعمل العام.



وعلي صعيد آخر قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية وقف تنفيذ قرار إزالة في عقار بحي غرب المنصورة لحين الفصل في النزاع القضائي القائم بين المتنازعين.



كما كلف محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينة شربين بعرض تقرير شامل للمتابعة على الطبيعة على مدار الساعة ولمدة أسبوع لعمل ورشة داخل الكتلة السكنية وتحديد مدى إلتزامها بمواعيد العمل صباحا ومساءا لاتخاذ قرار بشأن إلغاء ترخيصها.



جاء ذلك استجابة لشكوى مواطنة بحي غرب تتضرر من محاولة مالك العقار بازالته بالرغم من وجود نزاع قضائي والآخر يتضرر من وجود ورشة بجوار منزله داخل الكتلة السكنية بشربين.



حضر لقاء المواطنين الدكتور أيمن مختار السكرتير العام وسعد الفرماوي السكرتير المساعد ووكلاء الوزارة ورؤساء مجالس المدن.



وأعلن محافظ الدقهلية عن استرداد 167 فدان املاك دولة بجمعية السلام بقلابشو مركز بلقاس دون المساس بحقوق المواطنين.



ووجه محافظ الدقهلية للواء حسام لبيب رئيس مركز ومدينة بلقاس بسرعة إنهاء اللجنة المشكلة من أعمالها واستعادة الأرض فورا واستغلالها سواء بزراعتها أو إقامة مشاريع قومية عليها لخدمة أبناء محافظة الدقهلية.



وأكد شاروبيم على أن المحافظة لن تتنازل عن أي متر من أرض أملاك الدولة وسيتم استعادة الأراضي من واضعي اليد عليها ومحاسبتهم ماليا على الفترة التي استغلوها وقانونيا على اغتصابهم لأرض الدولة.





وجه اللواء طارق الباز رئيس مجلس مركز ومدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية، بشن حملات مكبرة تمكنت من إعدام منتجات لحوم بحملة على المطاعم بمدينة ميت غمر، وحررت مذكرة إغلاق مطعم لوجود مخالفات.



قاد الحملة محمد البيلي نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر واستهدفت المطاعم بمدينة ميت غمر بالتعاون مع الطب البيطري والصحة والتموين.



وأسفرت الحملة عن إعدام 10 كيلو عجينة حواوشي و5 كيلو بانيه و6 ك سجق و5 كيلو جبنه رومي غير صالحين للاستخدام الأدمي للتغير في الخواص الطبيعية والرائحة الكريهة بمطعمين فطير وبتزا وكريب بشارع بورسعيد.



وجرى تحرير مذكرة غلق لمطعم بشارع بور سعيد لوجود مخالفات صحية به وتحرير 3 محاضر بيئية و3 محاضر تموينية و3 محاضر.



تفقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، لجنة منظومة أملاك الدولة وشدد على ضرورة الانتهاء من اجراءات تقنين الأوضاع للأراضي أملاك الدولة في أقرب وقت لاسترداد أموال الدولة.



واكد محافظ الدقهلية، على أهمية الإسراع في الرفع المساحي لكل المساحات المطلوب تقنينها مؤكدا على أنه لن يتهاون في تقنين الأوضاع وتحصيل موارد الدولة على أن تنتهي كافة الإجراءات لكافة الطلبات بأقصى سرعة.

