عبداللطيف محمد يحقق ذهبية وزن 130 كيلو جرام في المصارعة بدورة الألعاب الإفريقية



كان حقق محمد متولي حقق الميدالية البرونزية في وزن 87 كيلو جرام ، ومحمد إيهاب خليل قد حقق الميدالية الفضية في وزن 77 .



كان محمد إبراهيم قد حقق ذهبية وزن 67 كيلو جرام في المصارعة ، وهيثم محمد حقق ذهبية وزن 60 كيلو جرام.

حقق عبداللطيف محمد الميدالية الذهبية في منافسات المصارعة لوزن 130 كيلو جرام والتي تقام في مدينة الجديدة بالمغرب ضمن منافسات دورة الألعاب الإفريقية.