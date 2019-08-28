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عبداللطيف محمد يحقق ذهبية وزن 130 كيلو جرام في المصارعة بدورة الألعاب الإفريقية

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:55 م
عبداللطيف محمد يحقق ذهبية وزن 130 كيلو جرام في المصارعة بدورة الألعاب الإفريقية
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علي نبوي
 
حقق عبداللطيف محمد الميدالية الذهبية في منافسات المصارعة لوزن 130 كيلو جرام والتي تقام في مدينة الجديدة بالمغرب ضمن منافسات دورة الألعاب الإفريقية.

كان حقق محمد متولي حقق الميدالية البرونزية في وزن 87 كيلو جرام ، ومحمد إيهاب خليل قد حقق الميدالية الفضية في وزن 77 .

كان محمد إبراهيم قد حقق ذهبية وزن 67 كيلو جرام في المصارعة ، وهيثم محمد حقق ذهبية وزن 60 كيلو جرام.
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