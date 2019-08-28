تعرف على أكبر الدول من حيث المساحة وعدد السكان

تُعد روسيا أكبر دول العالم من حيث المساحة، إذ تبلغ مساحتها حوالي 17,070,949 كم2، كما تشترك في حدودها مع 14 دولة، وهي النرويج، وإستونيا، ولاتفيا، وكازاخستان، وبولندا، وبيلاروسيا أو كما يُطلق عليها اسم روسيا البيضاء، وأذربيجان، والصين، وأوكرانيا، وفنلندا، ومنغوليا، وليتوانيا، وكوريا الشمالية، وجورجيا، وتقع روسيا أو ما تُعرف أيضاً بالاتحاد الروسي في شمال أوراسيا، وعاصمتها هي موسكو.





وتتكون روسيا من عدد كبير من المدن والذي يصل لأكثر من 1,000 مدينة رئيسية، منها 16 مدينة حَضرية يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة، أما عن أكثر المُدن اكتظاظاً بالسكّان فهي مدينة موسكو العاصمة حيث يَزيد عدد سكّانها عن 12 مليون نسمة، كما أنها تُعد مركز البلاد الاقتصادي والسياسي لروسيا، أما عن باقي المُدُن الرئيسية الأُخرى فهي سانت بطرسبرغ، ونوفوسيبيرسك، وإيكاترينبرج، ونيجني نوفغورود.









وكانت روسيا تُعد من أبرز الجُمهوريات الاشتراكية السُوفيتية التي كانت تسمّى بالاتحاد السوفيتي، ولكنها بعد تفكك الاتحاد السوفيتي أصبحت دولة مُستقلّة وذلك في عام 1991م. وتضُم روسيا في جُغرافيتها العديد من البيئات، والتي تمتد من الصحارى إلى السهول والغابات الكثيفة، ومن الجدير بالذكر أن روسيا تضم أطول نهر في أوروبا وهو نهر الفولغا ، بالإضافة إلى أنها تحتوي على أطول بُحيرة فيها وهي بُحيرة لادوغا .





كما أنها تحتوي على أعمق بُحيرة في العالم وهي بُحيرة بايكال يبلغ عدد سكان روسيا حوالي 138,082,178 نسمة، إذ تقع روسيا ضمن المراتب الأولى في العالم من حيث عدد السكّان، وقد شهدت انخفاضاً في عدد سكانها عند انهيار الاتحاد السوفيتي، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها البلاد خاصّةً خلال فترة التسعينات، والتي أثّرت على عدد السكان من حيث انخفَاض مُعدّل المواليد، بالإضافة إلى ازدياد الهِجرة خارج البلاد.





وتُعد الصين أكبر دولة في العالم من حيث عدد السُكان إذ يبلغ عددهم حوالي 1,419,915,992 نسمة وذلك حسب إحصائية عام 2019م، حيث يُشكل سُكان الصين نسبة 18.41% تقريباً من إجمالي سُكان العالم، كما أن كثافتها السكانية هي 151 نسمة لكل كيلومتر مربع تقريباً، ومن الجدير بالذكر أن متوسط العُمر في الصين هو 37.3 عام.



