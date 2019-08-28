"البروسيلا وأمراض السمنة" محور ندوات وورش عمل مجالس المدن بالمنوفية (صور)

واصلت مجالس المدن في محافظة المنوفية، تنظيم العديد من ورش العمل والندوات الإرشادية والتثقيفية من منطلق رؤية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لتنمية الثروة الحيوانية بمصر وتحت رعاية وزارة الزراعة استضافت محافظة المنوفية تحت رعاية معالى الوزير المحافظ اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية ورشة عمل حول التغذية التطبيقية لمزارع إنتاج الألبان.



وحضر الدكتور أحمد القزاز وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة أشمون نائبا عن محافظ المنوفية وممثلي الإدارات المعنية بالمحافظة، ورشة عمل حول التغذية التطبيقية لمزارع انتاج الألبان واستخدام «البرسيم» لتخفيض تكلفة مدخلات الأعلاف بزراعة التقاوي المنتقاة تحت رعاية الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة والثروة الحيوانية، والدكتور عبد الرشيد غانم مدير مكتب نائب وزير الزراعة، ودكتور السيد عوض وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة المنوفية ونخبة من أساتذة الطب البيطري والزراعة وذلك بمركز أشمون.



وشارك في الورشة عدد كبير من اصحاب المزارع وصغار المربيين على مستوى محافظة المنوفية ومندوبي المشروع بمحافظة البحيرة والقليوبية، وتأتى هذه الندوات وورش العمل من منطلق حرص القيادة السياسية على الارتقاء بمنظومة انتاج الثروة الحيوانية وتحسين جودة الالبان على مستوى الجمهورية.



وفي قرية سبك الأحد بأشمون، نظمت الوحدة المحلية بسبك الأحد ندوة إعلامية إرشادية عن مرض «البروسيلا» في الحيوان وسبل الوقاية، وذلك بحضور رئيس الوحدة ورئيس قسم الارشاد بالإدارة البيطرية بأشمون، من جانبه أكد القزاز على أهمية الندوات التثقيفية في توعية وتثقيف المواطنين وحل المشكلات والقضايا المجتمعية.



أما في مدينة الباجور، فقد عقدت رئاسة المدينة تحت رعاية محمود المرسي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، في «بيت ثقافة الباجور» بقاعة الاجتماعات بمجلس المدينة محاضرة بعنوان ( الست المصرية صحة أهل مصر ) وقد القتها الدكتورة منار صلاح، والدكتورة رانيا خيري، والدكتو أحمد البوهى من الإدارة الطبية بالباجور، وذلك انطلاقًَا من مبادرة 100 مليون صحة والتي أعقبها مبادرة رئاسة الجمهورية تحت شعار "الست المصرية صحة أهل مصر" للكشف المبكر عن بعض الأمراض التي تعاني منها السيدات وتقديم العلاج.



وقد تحدثوا عن الكشف عن بعض الأمراض التى تعانى منها السيدات وتقديم العلاج اللازم لها مثل (سرطان الثدي وأمراض القلب)، وبعض الأمراض غير السارية مثل (السكر، والضغط، والسمنة وهشاشة العظام وأمراض القلب وطرق الوقاية منها)، وأكدوا أيضًا على ضرورة تعليم الكشف الذاتى لكل سيدة وعمل متابعة دورية علي صحتها كل فترة، وقد حضر الندوة مديرة العلاقات العامة بمجلس مدينة الباجور وعدد من موظفي المصالح الحكومية.



ويأتي ذلك بالتزامن مع اجتماعات يجري تنظيمها داخل ديوان عام محافظة المنوفية في ذات الصدد لتقريب وجهات النظر ورفع التوصيات وإيجاد الحلول، آخرها اجتماع اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة، قبل أيام، مع جمعيات تنمية المجتمع المحلى بمقر الإتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمنوفية، بمشاركة عدد 60 جمعية أهلية على مستوى المحافظة لبحث تفعيل مشاركة الجمعيات الأهلية فى منظومة النظافة " الجمع المنزلى"، جاء ذلك بحضور وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ورئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومدير منظومة النظافة بالديوان العام ومديرى الجمعيات.



فى بداية الإجتماع أكد السكرتير العام علي إستعداد المحافظة لتذليل كافة العقبات التي تعوق دون قيام الجمعيات بدورها المنوط به وكذلك توفير كافة الآليات والامكانيات بما يساعد علي التخلص من مشكلة تراكمات القمامة بما يعود بالنفع علي المواطن والدولة.



هذا وقد أبدى 19 جمعية أهلية إستعدادهم التام للمشاركة فى أعمال النظافة والجمع من المنازل بقرى المحافظة، فيما وجه السكرتير العام بدراسة عقد وإبرام بروتوكول بين الجمعيات الأهلية والوحدات المحلية محدد به إلتزام كل طرف كلا فيما يخصه،كما أوصى بتشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة التضامن الإجتماعى وعضوية مديرى إدارات منظومة النظافة والبيئة والشئون القانونية بالمحافظة وومثل من الإتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية لوضع تصور للبرتوكول والإتفاق على ألية العمل بين الجمعيات الأهلية والوحدات المحلية.