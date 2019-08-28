أبو قير يفوز علي طنطا بهدفين وديا

حقق فريق ابو قير للإسمدة الفوز علي طنطا في عقر داره، بهدفين نظيفين في اللقاء الودي الذي جمع بينهما اليوم.

إنتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي واضاف ابو قير هدفين بالشوط الثاني.





مثل طنطا في الشوط الاول كل من علي فرج، محمد العشري، محمود مسعود، محمد الشاذلي، إيهاب سمير، تاديو لوانجا، مصطفي أمين، وليد عادل، ماريو بيرنارد، أحمد الالفي، جون افيري، واشرك أيمن المزين المدير الفني في الشوط الثاني بعض التغيرات.





ويخوض طنطا 3 وديات اخري مع جمهورية شبين غدا، والالومنيوم، والإنتاج الحربي، ووادي دجلة، خلال الفترة المقبلة ضمن استعدادات الفريق للدوري الممتاز.





يذكر أن طنطا تعاقد مع كل من احمد فهمي، أحمد سعيد اوكا، وايهاب سمير، وعلي فرج، ومحمد فتحي، ومحمود كابونجا، تاديو لوانجا، وليد عادل، وأحمد الشناوي، ومحمد ماجد أونش، ومحمود صلاح، وأحمد الالفي، وماريو بيرنارد، وخالد جمال.