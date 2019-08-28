باريس سان جيرمان يسعى للحصول على خدمات نجم يوفنتوس





أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن دخول نادى باريس سان جيرمان الفرنسي فى مفاوضات مع نادى يوفنتوس الإيطالى للتعاقد مع المهاجم الكرواتى مهاجم السيدة العجوز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وذكر موقع " فوتبول إيطاليا" أن باريس سان جيرمان الفرنسي يحاول التعاقد مع مهاجم ماندزوكيتش خاصة بعد قلة مشاركاته بشكل أساسي مع الفريق بعد عودة المهاجم الأرجنتينى جونزالو هيحوايين.





واشارت الصحيفة أن باريس يحاول تدعيم خط الهجوم خاصة بعد إصابة كل من كيليان مبابي وإديسون كافانى وقرب رحيل نيمار لبرشلونة الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وإستبعاده الدائم من المباريات بسبب تشتته للرحيل للبارسا.





وأعلن النادى الباريسي أن كيليان مبابي سيغيب لمدة 4 أسابيع عن الملاعب بعد الإصابة التى تعرض لها فى مباراة باريس سان جيرمان وتولوز بالجولة الثانية من الدورى الفرنسي وخرج من الدقيقة 14 بينما سيغيب كافانى عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.





وسيغيب الثنائي عن مواجهات منتخبات بلادهم الودية خلال التوقف الدولى فى سبتمبر المقبل، فسيغيب مبابي عن مباراتى فرنسا أمام ألبانيا وأوندورا بينما سيغيب كافانى عن مباراتى أوروجواى وكوستاريكا وأمريكا.





وتعاقد يوفنتوس خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية مع المدافع الهولندى ماتياس دى ليخت والذى تعاقد معه الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعد مفاوضات كبيرة بعد أن كان اللاعب يفاوضه برشلونة ومانشستر يونايتد الإنجليزي وأيضاً تعاقد الفريق مع رابيوت لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وعاد جيانلويجى بوفون حارس مرمى الفريق التاريخى بعد موسم قضاه فى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي وأيضاً تواجد الظهير الأيمن البرازيلي دانييلو الذى إنتقل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من فريق مانشستر سيتى الإنجليزى بعد دخوله ضمن صفقة لاعب اليوفي المنتقل للسيتى كانسيلو.





وكان أداء ونتائج يوفنتوس خلال المباريات الودية قبل إنطلاقة الموسم غير مطمئنة لجماعيره خاصة بعد الخسارة أمام توتنهام هوتسيبير الإنجليزي ودياً 3_2 والتعادل مع انتر ميلان بهدف لكل فريق والخسارة من أتليتكو مدريد بهدفين لهدف والفوز فقط على تريستينا بهدف دون رد.



