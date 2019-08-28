تعرف على المساعـدات النقدية التي يقدمها بنك ناصر

يقدم بنك ناصر الأجتماعي بقطاع الرعاية الاجتماعية، مساعدات نقدية ​للمساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والتي تتعرض إلي أزمات ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والصحية الصعبة التي تمر بها مثال: ( أسرة المريض- أسرة المسجون – الأسرة المعيلة - المهجورة – الأرملة – أيتام الأبوين –– المعاقون - طلاب العلم بالجامعات المستحق عليهم الرسوم الدراسية ولايستطيعون سدادها – الكوارث ـ مشروعات التخرج للطلبة نهائية).





وجاءت الشروط كالتالي:

أن يكون الفرد أو الأسرة في حالة إحتياج وغير قادرين على تلبية إحتياجاتهم الأساسية ، ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والإجتماعية والصحية الصعبة ، ويثبت ذلك من خلال البحث الإجتماعي :









ضعف الحالة الإجتماعية والصحية للأسرة مـــــثل :









" الأرملة – المطلقة – مهجورة العائل – أسرة المسجون – الأيتام " .









وأن يكـــون أحد أفــــراد الأســــرة مريض ، ويحتاج الى إجــــــراء عمــــلية أو جلســـات أو أدويـــة بتكاليف تفـــوق قـــدرة الأســـرة الماديــــة .









أن يكون أحد أفراد الأسرة ملتحق بإحدى الجامعات أو المعاهد الحكومية ، ومتراكم عليه مصروفات دراسية ، أو يكون في السنة النهائية ويقوم بعمل مشروع التخرج ، والأسرة غير قادرة على سداد هذه المصروفات أو تكلفة المشروع .









أن يكون أحد أفراد الأسر الفقيرة حصل على شهادة محو الأمية ، وأتم دراسته، وحصل على شهادة جامعية .









تعرض الأسرة أو أحد أفرادها لكارثة أو نكبة مما أدى إلى ضرر في النفس أو الممتلكات .









وللإدارة الحق في أن تتخذ ما تراه مناسباً في منح مساعدات لبعض الحالات الأخرى والتي تحتاج للمساعدة





_اجراءات الحصول على الخدمة









​ المستندات الأساسية :





نموذج طلب الحصول على المساعدة من فرع بنك ناصر الإجتماعي التابع لمحل إقامته .









صور بطاقات الرقم القومي سارية المفعول بعد الإطلاع على الأصل .









أصل البحث الإجتماعي معتمد ومختوم .









شهادات ميلاد الأبناء وخطابات مدرسية تفيد الإنتظام بالمدرسة.









خطاب الهيئة القومية للمعاشات الحكومية .









او خطاب الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية(قطاع عام وخاص)









المستندات المؤيدة للحـــــالة :









الأيتـــــــــــــــام:









شهادة وفاة الوالدين أو وفاة الأب وزواج الأم .









المطلقــــــــــــــــــــة:









قسيمة الطلاق .









الأرمـــلــة :









شهادة وفاة الزوج .









أســـرة مهجــــــورة العــائل :









نموذج هجر من قسم الشرطة يفيد تغيب أو هجر رب الأسرة مدة لا تقل عن ست ​شهور.









أســــــــــرة المسجــــــــــون :









خطاب أو نموذج من مصلحة السجون أو الرعاية اللاحقة يوضح تاريخ بداية السجن ، وتاريخ وفاء المدة .









المـــــريض أو العاجــــز:









أصل تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفى حكومي أو مركز طبي يثبت حالة المرض أو العجز .









أو أصل تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفى خاص في حالة عمليات زرع القواقع أو الكبد أو الكلى ومرفق به تقرير لجنة التأمين الصحي أو المجالس الطبية .









الطــــــــــالب الجامعـــي:









بيان معتمد من شئون الطلبة من الكلية أو المعهد الملتحق به الطالب أو الطالبة موضح به قيمة المتأخرات المقيدة عليه / عليها، وبيان النجاح عن الأعوام السابقة .









محــــــــــــو الأميــة:









شهادة محو الأمية – الشهادة الجامعية .



