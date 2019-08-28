تعرف على المساعـدات النقدية التي يقدمها بنك ناصر
الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 08:47 م
آيات عامر
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يقدم بنك ناصر الأجتماعي بقطاع الرعاية الاجتماعية، مساعدات نقدية للمساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والتي تتعرض إلي أزمات ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والصحية الصعبة التي تمر بها مثال: ( أسرة المريض- أسرة المسجون – الأسرة المعيلة - المهجورة – الأرملة – أيتام الأبوين –– المعاقون - طلاب العلم بالجامعات المستحق عليهم الرسوم الدراسية ولايستطيعون سدادها – الكوارث ـ مشروعات التخرج للطلبة نهائية).
وجاءت الشروط كالتالي:
أن يكون الفرد أو الأسرة في حالة إحتياج وغير قادرين على تلبية إحتياجاتهم الأساسية ، ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والإجتماعية والصحية الصعبة ، ويثبت ذلك من خلال البحث الإجتماعي :
ضعف الحالة الإجتماعية والصحية للأسرة مـــــثل :
" الأرملة – المطلقة – مهجورة العائل – أسرة المسجون – الأيتام " .
وأن يكـــون أحد أفــــراد الأســــرة مريض ، ويحتاج الى إجــــــراء عمــــلية أو جلســـات أو أدويـــة بتكاليف تفـــوق قـــدرة الأســـرة الماديــــة .
أن يكون أحد أفراد الأسرة ملتحق بإحدى الجامعات أو المعاهد الحكومية ، ومتراكم عليه مصروفات دراسية ، أو يكون في السنة النهائية ويقوم بعمل مشروع التخرج ، والأسرة غير قادرة على سداد هذه المصروفات أو تكلفة المشروع .
أن يكون أحد أفراد الأسر الفقيرة حصل على شهادة محو الأمية ، وأتم دراسته، وحصل على شهادة جامعية .
تعرض الأسرة أو أحد أفرادها لكارثة أو نكبة مما أدى إلى ضرر في النفس أو الممتلكات .
وللإدارة الحق في أن تتخذ ما تراه مناسباً في منح مساعدات لبعض الحالات الأخرى والتي تحتاج للمساعدة
_اجراءات الحصول على الخدمة
المستندات الأساسية :
نموذج طلب الحصول على المساعدة من فرع بنك ناصر الإجتماعي التابع لمحل إقامته .
صور بطاقات الرقم القومي سارية المفعول بعد الإطلاع على الأصل .
أصل البحث الإجتماعي معتمد ومختوم .
شهادات ميلاد الأبناء وخطابات مدرسية تفيد الإنتظام بالمدرسة.
خطاب الهيئة القومية للمعاشات الحكومية .
او خطاب الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية(قطاع عام وخاص)
المستندات المؤيدة للحـــــالة :
الأيتـــــــــــــــام:
شهادة وفاة الوالدين أو وفاة الأب وزواج الأم .
المطلقــــــــــــــــــــة:
قسيمة الطلاق .
الأرمـــلــة :
شهادة وفاة الزوج .
أســـرة مهجــــــورة العــائل :
نموذج هجر من قسم الشرطة يفيد تغيب أو هجر رب الأسرة مدة لا تقل عن ست شهور.
أســــــــــرة المسجــــــــــون :
خطاب أو نموذج من مصلحة السجون أو الرعاية اللاحقة يوضح تاريخ بداية السجن ، وتاريخ وفاء المدة .
المـــــريض أو العاجــــز:
أصل تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفى حكومي أو مركز طبي يثبت حالة المرض أو العجز .
أو أصل تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفى خاص في حالة عمليات زرع القواقع أو الكبد أو الكلى ومرفق به تقرير لجنة التأمين الصحي أو المجالس الطبية .
الطــــــــــالب الجامعـــي:
بيان معتمد من شئون الطلبة من الكلية أو المعهد الملتحق به الطالب أو الطالبة موضح به قيمة المتأخرات المقيدة عليه / عليها، وبيان النجاح عن الأعوام السابقة .
محــــــــــــو الأميــة:
شهادة محو الأمية – الشهادة الجامعية .
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