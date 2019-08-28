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تعرف على المساعـدات النقدية التي يقدمها بنك ناصر

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 08:47 م
تعرف على المساعـدات النقدية التي يقدمها بنك ناصر
بنك ناصر الاجتماعي - صورة أرشيفية
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آيات عامر
 
يقدم بنك ناصر الأجتماعي بقطاع الرعاية الاجتماعية، مساعدات نقدية ​للمساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والتي تتعرض إلي أزمات ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والصحية الصعبة التي تمر بها مثال: ( أسرة المريض- أسرة المسجون – الأسرة المعيلة - المهجورة – الأرملة – أيتام الأبوين –– المعاقون - طلاب العلم بالجامعات المستحق عليهم الرسوم الدراسية ولايستطيعون سدادها – الكوارث ـ مشروعات التخرج للطلبة نهائية).

وجاءت  الشروط كالتالي:
أن يكون الفرد أو  الأسرة في حالة إحتياج وغير  قادرين على تلبية إحتياجاتهم الأساسية ، ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والإجتماعية والصحية الصعبة ، ويثبت ذلك من خلال البحث الإجتماعي :


ضعف الحالة الإجتماعية والصحية  للأسرة مـــــثل :


" الأرملة – المطلقة – مهجورة العائل – أسرة المسجون – الأيتام " .


وأن يكـــون أحد أفــــراد الأســــرة مريض ، ويحتاج الى إجــــــراء عمــــلية أو جلســـات أو أدويـــة بتكاليف تفـــوق قـــدرة الأســـرة الماديــــة  .


أن يكون أحد أفراد الأسرة ملتحق بإحدى الجامعات أو المعاهد الحكومية ، ومتراكم عليه مصروفات دراسية ، أو يكون في السنة النهائية ويقوم بعمل مشروع التخرج ، والأسرة غير قادرة على سداد هذه المصروفات أو تكلفة المشروع  .


أن يكون أحد أفراد الأسر الفقيرة  حصل على شهادة محو الأمية ، وأتم دراسته، وحصل على شهادة جامعية .


تعرض الأسرة أو أحد أفرادها لكارثة أو نكبة مما أدى إلى ضرر في النفس أو الممتلكات .


وللإدارة الحق في أن تتخذ ما تراه مناسباً في منح مساعدات لبعض الحالات الأخرى والتي تحتاج للمساعدة

_اجراءات الحصول على الخدمة


​  المستندات الأساسية :

نموذج طلب الحصول على المساعدة من فرع بنك ناصر الإجتماعي  التابع لمحل إقامته .


صور بطاقات الرقم القومي سارية المفعول بعد الإطلاع على الأصل .


أصل البحث الإجتماعي معتمد ومختوم .


شهادات ميلاد الأبناء وخطابات مدرسية تفيد الإنتظام بالمدرسة.


خطاب الهيئة القومية للمعاشات الحكومية .


او خطاب الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية(قطاع عام وخاص)


    المستندات المؤيدة للحـــــالة :


الأيتـــــــــــــــام:


        شهادة وفاة الوالدين أو وفاة الأب وزواج الأم  .


المطلقــــــــــــــــــــة:


         قسيمة الطلاق .


الأرمـــلــة :


شهادة وفاة الزوج .


أســـرة مهجــــــورة العــائل :


نموذج هجر من قسم الشرطة يفيد  تغيب أو هجر رب الأسرة مدة لا تقل عن ست  ​شهور.


أســــــــــرة المسجــــــــــون :


خطاب أو نموذج من مصلحة السجون أو الرعاية اللاحقة  يوضح تاريخ بداية السجن ، وتاريخ وفاء المدة .


المـــــريض أو العاجــــز:


أصل تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفى حكومي أو مركز طبي يثبت حالة المرض أو العجز .


أو أصل تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفى خاص في حالة عمليات زرع القواقع أو الكبد أو الكلى ومرفق به تقرير لجنة التأمين الصحي أو المجالس الطبية .


الطــــــــــالب الجامعـــي:


بيان معتمد من شئون الطلبة من الكلية أو المعهد الملتحق به الطالب أو الطالبة موضح به قيمة المتأخرات المقيدة عليه / عليها، وبيان النجاح عن الأعوام السابقة  .


محــــــــــــو الأميــة:


شهادة محو الأمية – الشهادة الجامعية .

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