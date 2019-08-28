الثروة السمكية: تطوير البحيرات سيعيد ثقة المستهلك في الإنتاج السمكي المصري



أشاد الدكتور خالد السيد، رئيس هيئة الثروة السمكية، بدعم القيادة السياسية في مجال تطوير البحيرات المصرية لتحسين إنتاج الثروة السمكية، قائلًا إنه سعيد جدًا بهذا التوجه الذي تتبعه الدولة، ودعم القيادة السياسية لملف البحيرات الشمالية في مصر.



وأضاف "السيد"، خلال لقاء خاص مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأربعاء، أن البحيرات الشمالية بعد تطويرها ستساهم في الإنتاج بشكل كبير، وستعيد ثقة المستهلك في الإنتاج السمكي المصري.



وأشار إلى أنهم قاموا بمجهود كبير في بحيرة المنزلة، لافتًا إلى أن هناك تحسن في مظهر بحيرة المنزلة للغاية، والكل يرى ذلك.



وأطلقت محافظة الفيوم، خطة لتنمية الثروة السمكية ببحيرة الريان وبلغت نسبة تنفيذها حتى الآن 60%.



وذلك فى إطار اهتمام الدولة بالإرتقاء بالثروة السمكية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بضرورة الأهتمام بتنمية بحيرتى قارون والريان وتطهيرهما بشكل دوري وإطلاق ذريعة أسماك تتوائم مع المواصفات البيئية للبحيرتين، تحت إشراف ومتابعة المهندس أيمن محمد محمود مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية بالفيو، من أجل رفع المستوى المعيشي للعاملين بمجال الصيد.



وتشمل الخطة استلام مليون وخمسمائة ألف وحدة أصبعيات من الطوبارة من مراكز تجميع (محطات تحضين الرسوه – أكياد – أبو الشقاف) وإنزالها ببحيرات الريان ( الأول – الثالث)، بالإضافة إلى أربعمائة وسبعون ألف وحدة زريعة (مبروك حشاش - مبروك فضي - بلطي نيلي) من المفرخ السمكي ببني يوسف تم إستلامها وإنزالها ببحيرات الريان (الأول)، وكذلك مليون وثلاثمائة وعشرة ألف وحدة زريعة ( مبروك حشاش – م.فضي – بلطي ليلي ) من المفرخ السمكي بالمنيا تم إستلامها وإنزالها ببحيرات الريان (الاول)، علمًا بأنه قد تلاحظ ظهور أحجام تسويقية لأسماك الدنيس والقاروص بمسطحات الريان بكميات كبيرة.



