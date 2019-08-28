اتحاد الجودو يعلق على مصافحة اللاعب المصري للإسرائيلي





قال مرزوق علي نائب رئيس اتحاد الجودو، ورئيس بعثة مصر في اليابان إن الظلم التحكيمي كان وراء خسارة اللاعب محمد عبد العال، من لاعب إسرائيل في نصف النهائي لوزن 81 كجم، موضحا أن اللاعب الإسرائيلي كان يستحق الطرد، وهو لم يحدث، مما دفع لاعب منتخبنا إلى عدم مصافحته عقب نهاية اللقاء.





وفشل لاعب منتخب مصر للجودو محمد عبد العال، في التأهل إلى نهائي بطولة العالم المقامة حاليًا في اليابان، بعد الخسارة أمام لاعب إسرائيلي في نصف النهائي.





ويخوض منتخب الجودو، منافسات بطولة العالم بتسعة لاعبين هم محمد عبد الموجود وأحمد علي وزن 66 كيلوجرام، ومحمد محيي وزن 73 كيلوجرام، ومحمد علي وعبدالرحمن محمد وزن 81 كيلوجرام، وعلي حازم وحاتم عبد الآخر وزن 90 كيلوجرام، ورمضان درويش وزن 100 كيلوجرام، وأحمد وحيد وزن + 100 كيلوجرام بجابن محمد عبد العال.





وواصلت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة بمدنية الرباط في المغرب الحفاظ على صدارة البطولة برصيد 143 ميدالية بينهم 41 ميدالية ذهبية و64 ميدالية فضية و38 ميدالية برونزية.





وجاءت جنوب إفريقيا في المركز الثاني برصيد 56 ميدالية بينهم 25 ذهبية و17 فضيات و14 برونزيات ، والمغرب المركز الثالث برصيد 72 ميدالية بواقع 22 ذهبية و21 فضية و29 برونزية ، وقفزت نيجيريا للمركز الرابع برصيد 49 ميدالية بينهم 20 ذهبيه و13 فضيه و16 برونزية.





حقق ميداليات الذهبية لمصر كلا من رمضان درويش وعلي حازم ومحمد عبدالرحمن وعلي حازم في الجودو ، وأحمد أكرم ذهبيتين وهانيا مورو أربعة ذهبيات ونور الجندي ومروان القماش وعلي خلف الله ومحمد سامي وفريدة عثمان ذهبيتان وعبد الرحمن العربي وذهبية 200 متر متنوع في السباحة وذهبية الكرة الطائرة الشاطئية سيدات والذي مثل المنتخب فيه كلا من فريدة العسقلاني ودعاء الغباشي ، وهدايا ملاك وميسون طلبه في التايكوندو ، وذهبية الزوجي المختلط 1000 متر للتجديف ، وذهبية تنس الطاولة رجال وذهبية تنس الطاولة سيدات وتنس الطاولة مختلط عمر عصر ودينا مشرف، وبسملة السلاموني في الثلاثي " الترايثلون" ، الشطرنج مختلط وأحمد عدلي فردي رجال شطرنج وشوق وفا فردي سيدات شطرنج ، وأحمد شهاب في ألعاب القوى ، وأحمد قمر وماجي عشماوي والزوجي المختلط أحمد قمر وأميرة بهاء أبوشقة في الرماية ، وأحمد سعد ثلاث ذهبيات في رفع الأثقال ، وياسمين حمدي ومالك سلامة في الكاراتيه ، وفرح أحمد جمباز وفريق الجمباز العام سيدات ، وعلاء أبو القاسم في السلاح .





بينما أحرز الميداليات الفضية كلا من ، جنتان العسكري في البلياردو ، وعبدالخالق البنا ميداليتن ودارين حجازي ميداليتن وأحمد خالد عبدالخالق في التجديف ، وفريدة عثمان فضيتين ويوسف القماش ثلاث ميداليات ومروان القماش وعلي خلف الله ميداليتين ومحمد سامي وياسين الشماع في السباحة ، وفضية فرق التتابع سباحة 100 متر حرة رجال وفضية 100 متر حرة سيدات ، وفضية 200 متر حرة سيدات ، 100 متر حرة تتابع مختلط ، و004 متر حرة رجال وسيدات وفضية رجال 100 متر متنوع ، وفضية 100 متر تتابع متنوع سيدات وعبدالرحمن درويش وصلاح الدين خيري ونور عبدالسلام ومعاذ عزت وسيف عيسى وعبدالرحمن وائل ورضوى ندا وروان رفاعي في التايكوندو ، وفضية الفرق للفروسية ، وعبدالرحمن هريدي فضية بلياردو ، تنس الطاولة المختلط أحمد صالح وفرح حسن وتنس طاولة زوجي رجال أحمد صالح ومحمد البيلي ، وهبة أحمد فضيتين وبسمة إبراهيم ثلاث فضيات ومصطفى إبراهيم ثلاث فضيات وإسراء أحمد ونعمة سعيد وفي رفع الأثقاق ،





ومنتخب رجال كرة السلة 3x3 ، ومعتز مدحت ونهى هاني وسارة نونو في السلاح ، وسارة عاصم وأحمد شوقي ورضوى سيد وعبدالله ممدوح وفريال أشرف ومنه شعبان والفرق كاتا رجال والفرق كاتا سيدات.، وجمباز فردي سيدات لفرح سيد ، ومحمد مجدي ومصطفى رمضان وفاطمة البنداري في ألعاب القوى وباسم إبراهيم في الشطرنج ، فضية رجال الجمباز.





وأحرز الميداليات البرونزية كلا من ، محمد عبدالموجود وعبدالله عثمان وكاريمان كامل ولمياء محمد حسن في الجودو، ومريم عبداللطيف ميداليتان ومحمد قوطة في التجديف ، ومحمد حسن وياسين الشماع ميداليتان وأحمد سالم ميداليتان ومروان القماش برونزيتين وسارة سليمان وروان الدماطي وأحمد أكرم في السباحة ، وبرونزية الفرق رجال في البلياردو ، ومنة الله عبدالله في التايكوندو ، الريشة الطائرة المختلط وفريق تنس الطاولة زوجي مختلط ريم خالد ومحمد البيلي وفريق زوجي السيدات تنس طاولة دينا مشرف ويسرا حلمي ، وفريق المختلط الترايثلون ، ومهاب سمير ويارا الشرقاوي ومحمد عاشور وناردين إيهاب في السلاح ، وطه طارق وعلي إسماعيل وجيانا فاروق ومنتخب الكوميتيه في الكاراتيه بسنت حميده ودينا الطباع في ألعاب القوى ، وإسراء أحمد ونعمة سيد ميداليتن في رفع الأثقال ، ومحمد إلهامي في الجمباز.