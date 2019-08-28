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وزير الرياضة يحضر افتتاح أول مصنع كرة قدم في الشرق الأوسط

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 08:41 م
وزير الرياضة يحضر افتتاح أول مصنع كرة قدم في الشرق الأوسط
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علي نبوي
 

عقد سيف الأسيوطي، نائب رئيس النادي الأسيوطي السابق، جلسة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، من أجل مناقشة العديد من الأمور الخاصة بالصناعات الرياضية.


ووجه سيف الأسيوطي، الدعوة إلى وزير الشباب والرياضة من أجل حضور افتتاح أول مصنع كرة قدم في الشرق الأوسط، المقرر له يوم ٦ من شهر أكتوبر المقبل.


ورحب وزير الشباب والرياضة، بحضور حفل افتتاح مصنع الكرة، إضافة إلى تشجيعه للفكرة.


وناقش سيف الأسيوطي مع وزير الشباب والرياضة، سبل التعاون خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا في ظل سعي الأول لعمل منظومة رياضية متكاملة في المرحلة المقبلة.


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