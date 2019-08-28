وزير الرياضة يحضر افتتاح أول مصنع كرة قدم في الشرق الأوسط

عقد سيف الأسيوطي، نائب رئيس النادي الأسيوطي السابق، جلسة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، من أجل مناقشة العديد من الأمور الخاصة بالصناعات الرياضية.





ووجه سيف الأسيوطي، الدعوة إلى وزير الشباب والرياضة من أجل حضور افتتاح أول مصنع كرة قدم في الشرق الأوسط، المقرر له يوم ٦ من شهر أكتوبر المقبل.



