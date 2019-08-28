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تقارير.. نجم ريال مدريد يُعلن الرحيل والذهاب إلى باريس سان جيرمان

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 08:37 م
تقارير.. نجم ريال مدريد يُعلن الرحيل والذهاب إلى باريس سان جيرمان
ريال مدريد
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علاء خليف
 
يستعد أحد نجوم ريال مدريد لمغادرة النادي الملكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، والإنتقال لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعدما خرج من حسابات زين الدين زيدان مدرب الريال بالموسم الجديد.

وذكرت تقارير صحفية كوستاريكية أن حارس المرمي الكوستاريكي كيلور نافاس يستعد للرحيل عن نادي ريال مدريد خلال الفترة الحالية والإنتقال لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعدما فقد مكانه بالتشكيل الأساسي للملكي منذ تعاقد النادي مع الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وأكدت صحيفة "لو ناسيون" الكوستاريكية أن كيلور نافاس قال وداعًا للفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، حيث أن الحارس الكوستاريكي لديه إتفاق بالفعل مع باريس سان جيرمان للإنتقال لصفوفه خلال الأيام المتبقية من سوق الإنتقالات الصيفية".

وإنتقل كيلور نافاس إلي ريال مدريد عام 2014 قادمًا من ليفانتي، وخاض مع الفريق 162 مباراة في مختلف البطولات، وحقق 52 "كلين شيت"، بينما استقبلت شباكه 159 هدفًا، وحقق 11 بطولة مع الملكي (3 دوري أبطال أوروبا - 4 كأس العالم للأندية - 3 السوبر الأوروبي - 1 السوبر الاسباني)

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