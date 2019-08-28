مدرب بايرن ميونخ يؤكد ثقته فى تحقيق دورى أبطال أوروبا

إعرب نيكو كوفاتش المدير الفنى لبايرن ميونخ عن ثقته الكبيرة فى فريقه أن يكون مرشحاً للفوز ببطولة دورى أبطال أوروبا الموسم القادم.

وأكد كوفاتش لمحطة بايرن ميونخ على الأنترنت قبل قرعة بطولة دورى أبطال أوروبا والمقرر لها غداً الخميس فى فرنسا وتحديداً بموناكو على ثقته بإمكانيات فريقه هذا الموسم فى الفوز ببطولة دورى أبطال أوروبا رغم صعوبة البطولة بسبب تواجد مرشحين كبار دائماً للفوز باللقب.

وأشار كوفاتش أن خروج بايرن ميونخ البطولة الماضية على يد ليفربول فى دور ال 8 من بطولة دورى أبطال أوروبا كان عبارة عن سؤ توفيق للباڤارى.





وأكد مدرب بايرن أن كل من الفرق ال 8 الذى يشغلوا التصنيف الأول للفرق فى البطولة هذا العام يستطيعوا تحقيق اللقب هذا العام.





والفرق ال 8 الذى تقرر أن يكونوا فى التصنيف الأول هم : ليفربول، تشيلسي، برشلونة، مانشستر سيتي، يوفينتوس، بايرن ميونيخ ، باريس سان جيرمان زينيت بطرسبرج الروسي.





وستجري القرعة يوم الخميس 29 أغسطس القادم واللقاء الأول من دور المجموعات يوم 16-17 سبتمبر القادم.





وكان بايرن ميونخ بدأ بطولة الدورى بتعادل أمام هيرتا برلين بهدفين لكل فريق سجل وقتها لبايرن المهاجم البولندى المميز وهداف الفريق روبيرت ليفاندوفسكى ثم فاز البايرن فى الجولة الثانية على فريق شالكة بثلاثبه دون رد سجلهم أيضاً البولندى ليفاندوفسكى.





وكان بايرن قد خسر لقب السوبر الألمانى قبل بداية الموسم وتحديداً يوم 3 أغسطس أمام بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد ثم فاز على إنيرجى كوتبوس فى بطولة الكأس بثلاثيه لهدف.