برشلونة والمحاولة الأخيرة من أجل نيمار

لا يزال نادي برشلونة يواصل مفاوضاته مع إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل حسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الباريسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





ووفقًا لتقارير إعلامية يعقد مسؤولو نادي برشلونة اجتماعًا في "الكامب نو" لمناقشة أخر المستجدات بشأن المفاوضات لضم البرازيلي نيمار، ويبدو أن الأمور تزداد صعوبة بشأن الوصول إلي إتفاق مع إدارة النادي الباريسي للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي هذا الصيف.





وكان نادي برشلونة قد قدم عدة عروض إلي إدارة باريس سان جيرمان للحصول على خدمات "نيمار" لكن تم رفض جميع العروض المقدمة من إدارة النادي الكتالوني.





كما اجتمع مسؤولو نادي برشلونة مع باريس سان جيرمان الذي مثله ليوناردو المدير الرياضي بالإضافة إلى محامي رئيس النادي ناصر الخليفي، حيث قدم البارسا عرضه الأخير من أجل ضم نيمار واستعادة خدماته مرة أخرى.





وتشير تقارير صحفية إلى أن نادي برشلونة قدم عرضاً لضم نيمار مقابل 170 مليون دولار بالإضافة إلى الثنائي نيلسون سيميدو والجناح الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي الذي جاء للبارسا من موسمين لتعويض رحيل البرازيلي عندما انتقل لباريس وقتها عام 2017.





وانتقل نيمار دا سيلفا للعب في صفوف نادي باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من برشلونة بعدما تم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البارسا وهو 222 مليون يورو في صفقة مثيرة.