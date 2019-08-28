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كريم كحلة يتوج بذهبية الخطف وزن ٨٩.. ويكسر الرقم الإفريقي

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 08:23 م
كريم كحلة يتوج بذهبية الخطف وزن ٨٩.. ويكسر الرقم الإفريقي
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علي نبوي
 

توج الرباع المصري كريم كحلة بميدالية ذهبية جديدة في منافسات دورة الأبعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وتوج البطل المصري بذهبية رفع الأثقال وزن ٨٩ كجم بعدما رفع ثقلا وزنه ١٦٤ كجم، وضرب الرقم القياسي الإفريقي السابق الذي كان وزنه ١٦٣ كجم.

ويتنافس البطل المصري بعد قليل على ميداليتي الكلين والمجموع ليحصد ٣ ذهبيات أخرى.

أضاف المصارع هيثم فهمي بميدالية ذهبية جديدة أضيفت لرصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وفاز هيثم فهمي بالميدالية الذهبية في منافسات المصارعة لوزن ٦٠ كجم، بعد فوزه على منافسه المغربي فؤاد فرجاني في النهائي.

وانطلقت اليوم منافسات المصارعة حيث تقام بمفردها في مدينة الجدي المغربية.

كانت نانسي طمان حققت نانسي طمان ذهبية حصان القفز وجائت فرح سيد في المركز الثاني والميدالية الفضية.

حقق محمد ياسين الميدالية البرونزية والمركز الثالث في منافسات سلاح المبارزة المقامة على صالة مولاي رشيد بمدينة الرباط ضمن فاعليات دورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب.


خسر محمد ياسين في مباراة قبل النهائي بنتيجة 15 - 5 أمام المصري أحمد سيد الذي تأهل لخوض المباراة النهائية أمام بطل المغرب.


يرأس بعثة مصر في السلاح عبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح ويضم الجهاز الفني كلا من ماهر حمزة المدير الفني وشريف البكري مدرب العام سلاح السيف واسلام جمال مدرب سيف المبارزة.


واصلت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة بمدنية الرباط في المغرب الحفاظ على صدارة البطولة برصيد 143 ميدالية بينهم 41 ميدالية ذهبية و64 ميدالية فضية و38 ميدالية برونزية.
جائت جنوب إفريقيا في المركز الثاني برصيد 56 ميدالية بينهم 25 ذهبية و17 فضيات و14 برونزيات ، والمغرب المركز الثالث برصيد 72 ميدالية بواقع 22 ذهبية و21 فضية و29 برونزية ، وقفزت نيجيريا للمركز الرابع برصيد 49 ميدالية بينهم 20 ذهبيه و13 فضيه و16 برونزية.
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