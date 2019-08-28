حكم تركيب خصلات الشعر والأظافر والرموش

تساءلت متصلة تدعى سارة، عن الحكم الشرعي لتركيب الاكستينشن فى الشعر، وتركيب الأظافر والرموش.



من جانبه قال الشيخ أحمد الصباغ، الداعية الإسلامي، خلال حواره ببرنامج "اسأل مع دعاء"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأربعاء، إن تركيب الاكستينشن فى الشعر أمر جائز شرعًا، طالمًا الشعر صناعي وليس آدمي، لافتَا إلى أن تركيب الشعر الطبيعي محرم باتفاق أهل العلماء.



وتابع أن تركيب الأظافر والرموش أمر حلال طالما كانت طاهرة، وكانت من أجل التزين للزوج، وكانت طاهرة.



اما عن التبرع للشعر لمرضى السرطان فأمر لا يوجد فيه أي مشكلة، معقبًا: "المرأة حرة تقص شعرها زي ما هي عاوزة، بعد إذن الزوج".



,أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال فتاة حول "حكم تركيب الرموش الصناعية وتركيب الأظافر الصناعية، وعمل تاتو الحواجب وهل هذا يؤثر على الصلاة أم لا؟"، عبر مقطع فيديو عرضته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع "يوتيوب".



وقال "عثمان"، إنه قد استمع لشرح أحد الأطباء حول تركيب الرموش، واستخلص منها أن هذه الرموش الصناعية تمنع وصول المياه عند الوضوء للرموش الطبيعية، وهذا يبطل الوضوء وبالتالي يبطل الصلاة، لأنه يجب أن يصل المياه إلى كل وجه الإنسان أثناء الوضوء.



وأضاف أن تركيب الأظافر يجوز ولا شيء فيه، ولكن عند الوضوء يجب التأكد أن المياه تصل إلى الأظافر، فهناك أقاويل بأن هناك أظافر صناعية حديثة بها ثقوب تسمح بوصول المياه للجلد، وإن كان هذا فالوضوء صحيح والصلاة بإذن الله صحيحة.



وعن "التاتو"، قال: "لو كان غرس بالإبرة فهذا حرام لأنه يّحبس الدم ويصبح وشم، أما إن كان مجرد رسمة بالقلم وهذا هو الشائع فلا شيء فيه، والأهم أن تكون هذه الرسمة غير مانعة لوصول المياه إلى الجلد عند الوضوء".





