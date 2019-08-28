"الأرصاد" تكشف موعد تحسن حالة الطقس



قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، إن هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع الجاري، والتوقعات تشير إلى وجود تحسن ملحوظ في حالة الطقس، بداية من يوم الجمعة المقبل.



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إم بي سي مصر"، أن ارتفاع نسبة الرطوبة، يرجع إلى تأثير منخفض الهند الموسمي على حالة الطقس في مصر.



وأشار إلى أن حالة الرطوبة تتراوح بين 80 إلى 85%، وهدوء الرياح ليلًا يؤدي إلى الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.



وقال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي على مستوى الجمهورية.



وأضاف "عبد العال"، أن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا على كافة الأنحاء.



وتابع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك بعض السحب المنخفضة على السواحل الشمالية تلطف الجو، ونشاط للرياح على شمال وجنوب الصعيد، وعلى جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر بما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية هناك، ونوه، إلى أن نسب الرطوبة مازالت عالية مما يؤدي لوجود الشبورة المائية في الصباح الباكر على المناطق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.



وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم وغدًا سنشهد استقرار في الأحوال الجوية، وليس هناك أي تغيير في درجات الحرارة، ومازالت درجات الحرارة اعلى من المعدل الطبيعي.



وتوقع "شاهين"، خلال تصريحات صحفية له،، أن نشهد تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية في عطلة نهاية الأسبوع بداية من يوم الجمعة، بانخفاض درجات الحرارة بنحو درجتين لـ 3 درجات، معقبًا: "طقس الويك إند هيبقى جميل جدًا".



وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة مازالت مستمرة في الارتفاع، حيث تصل نسبة الرطوبة لـ 80-85% على القاهرة والوجه البحري، موضحًا أننا مازلنا تحت تأثير منخفض الهند الموسمي بشكل كبير وممتد على حوض البحر المتوسط بأكمله، مما يتسبب في جلب الكتلة المرتفعة بدرجة حرارتها، كما أن هدوء الرياح مع ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من شعورنا بارتفاع درجات الحرارة ويؤدي لظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر.



وأعلن عن درجات الحرارة اليوم الأربعاء، على السواحل الشمالية والتي تتراوح بين 31-32 درجة، والوجه البحري والقاهرة 35-36 درجة، وجنوب سيناء وشرم الشيخ والغردقة 38-39 درجة، وشمال الصعيد 37-38 درجة، وجنوب الصعيد 41-42 درجة.



ونشرت الهيئة العامة للأرصاد بيانًا، حول حالة طقس يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارًا لطيف ليلًا.



وأضاف "البيان"، أن الرؤية ستقل مع الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط علي خليج السويس والبحر الأحمر، مما تؤدي الي اضطراب الملاحة البحرية.



وتناول البيان أهم درجات الحرارة على المدن المصرية وجاءت كالتالي:



الصغرى- الكبرى

القاهرة 26-36

الاسكندرية 25-32

السلوم23-32

رفح22-32

كاترين 19-32

شرم الشيخ 30-38

أسوان28-42

حلايب 30-35

