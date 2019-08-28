محمد إلهامي يحقق برونزية الجمباز العام بدورة الألعاب الإفريقية

حقق محمد إلهامي لاعب منتخب مصر للجمباز، الميدالية البرونزية لمنافسات الجمباز فردي عام بدورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب.





ونجح لاعبو الجزائر فى الحصول على الميداليتين الذهبية والفضية.





وتأهل للنهائيات 4 لاعبات آنسات، والرجال تأهل 5 لاعبين علي 6 أجهزة مختلفة.





وكانت فرح أحمد حصلت أمس على المركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات الجمباز فردي عام بدورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب.





وجاءت في المركز الثاني والميدالية الفضية اللاعبه المصرية فرح سيد ليتفوق الجمباز المصري في الفردي العام ويحقق الذهبية والفضية.





وحقق فريق السيدات الميدالية الذهبية لفرق العام سيدات..

وتضم بعثة المنتخب كل من، علي أبو القاسم ومحمد منتصر وزياد خاطر وكريم أيمن ومحمد إلهامي، ونانسي طمان وفرح أحمد وفرح سيد وماندي عصام وزينة إبراهيم.





ويضم الجهاز الفني، جمال مطر مدير فني للرجال وأشرف الشافعي مدير فني آنسات ومعهم أماني جمال الدين وأحمد عبد الراضي وزياد الحصري وعمرو طلعت.









وواصلت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة بمدنية الرباط في المغرب الحفاظ على صدارة البطولة برصيد 143 ميدالية بينهم 41 ميدالية ذهبية و64 ميدالية فضية و38 ميدالية برونزية.

وجاءت جنوب إفريقيا في المركز الثاني برصيد 56 ميدالية بينهم 25 ذهبية و17 فضيات و14 برونزيات ، والمغرب المركز الثالث برصيد 72 ميدالية بواقع 22 ذهبية و21 فضية و29 برونزية ، وقفزت نيجيريا للمركز الرابع برصيد 49 ميدالية بينهم 20 ذهبيه و13 فضيه و16 برونزية.





حقق ميداليات الذهبية لمصر كلا من رمضان درويش وعلي حازم ومحمد عبدالرحمن وعلي حازم في الجودو ، وأحمد أكرم ذهبيتين وهانيا مورو أربعة ذهبيات ونور الجندي ومروان القماش وعلي خلف الله ومحمد سامي وفريدة عثمان ذهبيتان وعبد الرحمن العربي وذهبية 200 متر متنوع في السباحة وذهبية الكرة الطائرة الشاطئية سيدات والذي مثل المنتخب فيه كلا من فريدة العسقلاني ودعاء الغباشي ، وهدايا ملاك وميسون طلبه في التايكوندو ، وذهبية الزوجي المختلط 1000 متر للتجديف ، وذهبية تنس الطاولة رجال وذهبية تنس الطاولة سيدات وتنس الطاولة مختلط عمر عصر ودينا مشرف، وبسملة السلاموني في الثلاثي " الترايثلون" ، الشطرنج مختلط وأحمد عدلي فردي رجال شطرنج وشوق وفا فردي سيدات شطرنج ، وأحمد شهاب في ألعاب القوى ، وأحمد قمر وماجي عشماوي والزوجي المختلط أحمد قمر وأميرة بهاء أبوشقة في الرماية ، وأحمد سعد ثلاث ذهبيات في رفع الأثقال ، وياسمين حمدي ومالك سلامة في الكاراتيه ، وفرح أحمد جمباز وفريق الجمباز العام سيدات ، وعلاء أبو القاسم في السلاح .





بينما أحرز الميداليات الفضية كلا من ، جنتان العسكري في البلياردو ، وعبدالخالق البنا ميداليتن ودارين حجازي ميداليتن وأحمد خالد عبدالخالق في التجديف ، وفريدة عثمان فضيتين ويوسف القماش ثلاث ميداليات ومروان القماش وعلي خلف الله ميداليتين ومحمد سامي وياسين الشماع في السباحة ، وفضية فرق التتابع سباحة 100 متر حرة رجال وفضية 100 متر حرة سيدات ، وفضية 200 متر حرة سيدات ، 100 متر حرة تتابع مختلط ، و004 متر حرة رجال وسيدات وفضية رجال 100 متر متنوع ، وفضية 100 متر تتابع متنوع سيدات وعبدالرحمن درويش وصلاح الدين خيري ونور عبدالسلام ومعاذ عزت وسيف عيسى وعبدالرحمن وائل ورضوى ندا وروان رفاعي في التايكوندو .





وأحرز الميداليات البرونزية كلا من ، محمد عبدالموجود وعبدالله عثمان وكاريمان كامل ولمياء محمد حسن في الجودو، ومريم عبداللطيف ميداليتان ومحمد قوطة في التجديف ، ومحمد حسن وياسين الشماع ميداليتان وأحمد سالم ميداليتان ومروان القماش برونزيتين وسارة سليمان وروان الدماطي وأحمد أكرم في السباحة ، وبرونزية الفرق رجال في البلياردو ، ومنة الله عبدالله في التايكوندو ، الريشة الطائرة المختلط وفريق تنس الطاولة زوجي مختلط ريم خالد ومحمد البيلي وفريق زوجي السيدات تنس طاولة دينا مشرف ويسرا حلمي ، وفريق المختلط الترايثلون ، ومهاب سمير ويارا الشرقاوي ومحمد عاشور وناردين إيهاب في السلاح ، وطه طارق وعلي إسماعيل وجيانا فاروق ومنتخب الكوميتيه في الكاراتيه بسنت حميده ودينا الطباع في ألعاب القوى ، وإسراء أحمد ونعمة سيد ميداليتن في رفع الأثقال ، ومحمد إلهامي في الجمباز.