ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إي سي ميلان يعلن ضم موهبة الجزائر

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 07:14 م
إي سي ميلان يعلن ضم موهبة الجزائر
الجزائري رياض طاهر
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 

أعلن نادي ميلان الإيطالي، عن تعاقده بشكل رسمي مع الجزائري رياض طاهر صاحب ال 17 عاما مدافع فريق الشباب لكرة القدم بنادي ليون الفرنسي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.


ووقع اللاعب في وجود باولو مالديني مسؤول نادي ميلان والمدير التقني، والتقى معه الصور الخاصة عقب التوقيع، على أن يكون متاحا لفريق الشباب بالمرحلة المقبلة.


وعلى جانب آخر قالت "سوربي ديورتي فالنسيا"، أن ميلان تعثر في التعاقد مع أنخيل كوريا من اتلتيكو مدريد، موضحه أن المفاوضات توقفت صباح اليوم حيث لم يتوصل الناديان إلى اتفاق نهائي.


على جانب آخر كشفت الصحف الإيطالية عن وصول وفد من قبل النادي الإيطالي إلى العاصمة الإسبانية مدريد لحسم تفاصيل صفقة إنتقال اللاعب الكولومبي "خاميس رودريجيز" نجم ريال مدريد إلى صفوف نادي إيه ميلان قبل غلق سوق الإنتقالات الصفية الحالية.


وبحسب ما ذكرته صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، فإن إدارة ميلان قد رأت بأن الفريق الحالي لن يساعد الجهاز الفني في تقديم أفضل ما لديه مع النادي، وخاصة بعد الأداء الباهت الذي ظهر به الفريق أمام أودينيزي في الجولة الأولى من بطولة الدوري.


وأشارت التقارير الإعلامية، بأن "زفونيمير بوبان" المسؤول الأول عن كرة القدم في النادي الإيطالي متواجد الآن في مدريد من أجل الحديث مع ريال مدريد حول إنتقال اللاعب "خاميس رودريجيز" إلى ميلانو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط مع وجود بند أحقية أو إلزامية الشراء.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
الزمالك
-
x
20:00
-
مصر المقاصة
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
21:00
-
أبويل نيقوسيا - قبرص
كأس محمد السادس للاندية الابطال
الكويت - الكويت
-
x
18:15
-
الشرطة - العراق