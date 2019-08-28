إي سي ميلان يعلن ضم موهبة الجزائر

أعلن نادي ميلان الإيطالي، عن تعاقده بشكل رسمي مع الجزائري رياض طاهر صاحب ال 17 عاما مدافع فريق الشباب لكرة القدم بنادي ليون الفرنسي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.





ووقع اللاعب في وجود باولو مالديني مسؤول نادي ميلان والمدير التقني، والتقى معه الصور الخاصة عقب التوقيع، على أن يكون متاحا لفريق الشباب بالمرحلة المقبلة.





وعلى جانب آخر قالت "سوربي ديورتي فالنسيا"، أن ميلان تعثر في التعاقد مع أنخيل كوريا من اتلتيكو مدريد، موضحه أن المفاوضات توقفت صباح اليوم حيث لم يتوصل الناديان إلى اتفاق نهائي.



