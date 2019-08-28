لهذا السبب تم اختيار اللون الطوبي لقصر البارون؟



وحول اللغط الذي أثير حول لون "قصر البارون" قال إن لون القصر الذى فيه الآن هو اللون الأصلي الطوبي، وفقًا لوثيقة فرنسية، كما أنه أثناء عملية الترميم شاهدنا اللون الأصل وهو الطوبي، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح قصر البارون خلال عدة أشهر أي قبل نهاية العام الجاري.



وكشف أن وزير الآثار تلقى اتصالا هاتفيًا من أحد النواب، يفيد بأن هناك شخص يدعى "عم عنتر" يبلغ من العمر 87 عاما يريد توجيه الشكر لوزير الآثار؛ لأنه أعاد لقصر البارون لسابق عهده، موضحًا أن "عم عنتر" كان بعمل في القصر أثناء طفولته، معلقا: "هذا الرجل اخرس جميع الشائعات التى أطلقت فى الفترة الأخيرة حول اللون".



هذا وقد كلف رئيس مجلس الوزراء المصري، بالانتهاء من أعمال ترميم قصر البارون أمبان بحي مصر الجديدة في التوقيتات المحددة بكفاءة وجودة عالية، نظرًا لما يمثله القصر من قيمة.



وأكد مصطفى مدبولي خلال جوله بالقصر اليوم الأربعاء، أن الدولة تهتم في المرحلة الحالية بمبانيها التاريخية والأثرية وكذا المتاحف المختلفة، وفقًا لبيان صحفي.



وأشارت وزارة الآثار، إلى أن الأعمال الخاصة بالترميم تتم وفقًا لأحدث أساليب الترميم العالمية، وبناء على دراسات متعمقة لمختلف الوثائق التاريخية المتعلقة بقصر البارون، بهدف العمل على إعادة القصر إلى ما كان عليه سابقًا، مع الحفاظ على التراث المعمارى النادر له، والقيمة الفنية لهذا القصر التي تفرد بها بين قصور تلك الحقبة التاريخية.



وتقوم حاليًا بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ مشروع إعادة توظيف القصر، وإقامة معرض يتضمن تاريخ حي مصر الجديدة وهليوبوليس عبر العصور.



بدوره، قال العميد هشام سمير، مساعد وزير الاثار للشئون الهندسية والمشرف العام على مشروع تطوير القاهرة التاريخية، إن المبنى يقع على مسطح 4000م2، ويتكون من بدورم ودروين، وأن أعمال الترميم تمت وفقًا للتوقيتات الزمنية المخططة، حيث وصلت نسبة الإنجاز حتى الان إلى 85 بالمالئة، ومن المقرر أن يتم افتتاحه خلال العام الجارى.



وأضاف مساعد وزير الاثار، أنه تم الانتهاء من أعمال التدعيم الإنشائي لأسقف قصر البارون، وترميمها وتشطيب الواجهات وتنظيف وترميم العناصر الزخرفية الموجوده به، وكذا استكمال النواقص من الأبواب والشبابيك ونزع جميع الأسقف والكرانيش الجصية.



وأوضح سمير، أنه تم الانتهاء من ترميم الأعمدة الرخامية والأبواب الخشبية والشبابيك المعدنية، وترميم الشبابيك الحديدية المزخرفة على الواجهات الرئيسية واللوحة الجدارية أعلى المدخل الرئيسى، والتماثيل الرخامية بالموقع العام، مشيرًا الي انه تم البدء في أعمال رفع كفاءة الموقع العام للقصر وتنسيق الحديقة الخاصة به.



أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار؛ أن جميع الترميمات التي تتم في قصر البارون تنفذ بأياد مصرية خالصة.وقال "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، إن قصر البارون أنشئ عام 1907 واستمر بناءه 4 سنوات وتبلغ مساحته 12 ألف متر مربع، لافتا إلى أن القصر يشمل دورين وغرف تحت الأرض للخدم.