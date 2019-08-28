تشكيل الزمالك الرسمي أمام المقاصة| مشاهدة مباراة الزمالك والمقاصة بث مباشر عبر ON SPORTS YOUTUBE

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الفارس الابيض لمباراة اليوم أمام مصر للمقاصة، المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ضمن مواجهات دوري الثمانية لبطولة كأس مصر.





وجاء التشكيل كالتالي :





في حراسة المرمي : محمد عواد

في خط الدفاع : عبد الله جمعه - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز

في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد اونجم - اشرف بن شرقي - شيكابالا

في خط الهجوم : عمر السعيد

ويتواجد على دكة البدلاء :محمد ابو جبل حارس مرمى الفريق - محمود الونش - محمود عبد العزيز - حازم امام - محمد عبد الشافي - امام عاشور - مصطفي محمد





يواجه اليوم الأربعاء فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره مصر المقاصة في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.





ويدخل الزمالك المباراة بطموح الفوز ، من أجل الدفاع عن اللقب، حيث يسعى الصربي ميتشو إلى النجاح في أول اختبار حقيقي له مع الفريق خلال الموسم الحالي، بعد الفوز على ديكاداها الصومالي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ضمن مواجهات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





وتبث المباراة على شاشة قناتي أون سبورت ونايل سبورت فضائيا على القمر الصناعي نايل سات، بينما تذاع على اذاعة الشباب والرياضة اون سبورت اف ام عبر موجات الراديو.





يذكر أن الزمالك كان قد فاز ببطولة كأس مصر بنسختها الأخيرة بعد تفوقه على نظيره سموحة بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث سجل للفريق السكندري حسام حسن، وتعادل للابيض الكونغولي كابونجو كاسونجو.



