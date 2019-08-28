الكشف عن موقف إيسكو من الرحيل عن ريال مدريد
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، عن موقف النجم الاسباني إيسكو ألاركون من الرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد بعد الشائعات التي انتشرت حول رغبته في اللعب بالدوري الانجليزي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت صحيفة "ماركا‘" الإسبانية، موقف إيسكو لاعب وسط فريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مشيرةً إلى أن نية اللاعب هي الاستمرار في صفوف الملكي خلال الفترة المقبلة وعدم الرحيل.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نية إيسكو واضحة من بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهي الاستمرار وبالتالي فقد أبلغ الإدارة المدريدية وعلى رأسها فلورنتينو بيريز بأنه يريد الاستمرار مع الفريق الملكي.
وكان النجم الاسباني إيسكو قد مر بفترة صعبة خلال الموسم الماضي سواء مع لوبيتيجي أو سانتياجو سولاري وجلس على دكة الاحتياط فترة طويلة وسط تردد شائعات حول رحيله مجدداً عن الفريق وانتقاله إلى الدوري الانجليزي وبالتحديد مانشستر يونايتد.
وقالت الصحيفة الإسبانية أن اللاعب إيسكو قد أغلق هاتفه وذهب إلى إجازته الصيفية في البداية، في الوقت الذي تلقى فيه العديد من العروض ولكن رد الإدارة المدريدية كانت أنه سيستمر ولا نية في التفريط في خدماته خلال الفترة الحالية.
وأوضحت صحيفة "ماركا" أن إيسكو يريد الاستمرار في مدريد العاصمة الإسبانية ولا يرغب في الرحيل عنها رغم تلقيه عروضاً من أندية كبيرة مثل توتنهام ومانشستر يونايتد.
والجدير بالذكر أن إيسكو بدأ مسيرته مع فالنسيا، حيث لعب بشكل أساسي مع الفريق الإحتياطي، قبل أن ينضم إلى ملقا في عام 2011، وحصل مع ملقا على جائزة الفتى الذهبي في عام 2012، وانتقل إلى ريال مدريد مقابل 30 مليون يورو في يونيو 2013.