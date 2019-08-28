الكشف عن موقف إيسكو من الرحيل عن ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، عن موقف النجم الاسباني إيسكو ألاركون من الرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد بعد الشائعات التي انتشرت حول رغبته في اللعب بالدوري الانجليزي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت صحيفة "ماركا‘" الإسبانية، موقف إيسكو لاعب وسط فريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مشيرةً إلى أن نية اللاعب هي الاستمرار في صفوف الملكي خلال الفترة المقبلة وعدم الرحيل.



