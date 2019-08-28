عاجل.. أزارو يغيب عن الأهلي 15 يوما

تقرر غياب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تدريبات فريقه بالمرحلة المقبلة حتى نهاية المباراتين الودتين أمام النيجر وبوركينافاسو استعدادًا لكأس أمم إفريقيا.





وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي في تصريحات اليوم، إن وليد أزارو حصل على إذن من إدارة الكرة للسفر للمغرب عقب مباراة الفريق الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا أمام اطلع برة وسيعود عقب نهاية معسكر المغرب.



