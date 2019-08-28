عاجل.. الأهلي ينهي جلسة مناقشة ملف المدير الفني

انتهت الجلسة التي عقدتها لجنة التخطيط بالنادي الأهلي التي يترأسها طه إسماعيل وتشمل العضوين زكريا ناصف وخالد بيبو، مساء اليوم الأربعاء في إطار مناقشة ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول.





وكان النادي الأهلي قد أعلن مساء أمس الخميس عن عقد اجتماعًا في الواحدة ظهر اليوم لمتابعة ومناقشة المقابلات الجارية مع بعض المدربين الأجانب؛ لتولّي مسئولية فريق الكرة بالأهلي، خلال الفترة القادمة.





واستهدفت الجلسة استعراض ما أسفرت عنه مقابلات وفد الأهلي، المتواجد حاليًا في أوروبا مع المدربين الذين وقع عليهم الاختيار؛ وفقًا للمعايير التي وضعتها اللجنة لانتقاء المدير الفني الجديد.



