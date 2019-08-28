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نجم سامبدوريا الإيطالي على رادار الأهلي

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 07:06 م
نجم سامبدوريا الإيطالي على رادار الأهلي
جاستون راميريز
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أميرة فطيم
 

كشفت تقارير صحفية عن سعي إدارة النادي الأهلي السعودي للتعاقد مع نجم نادي سامبدوريا الإيطالي، قبل غلق باب المريكاتو الصيفي الحالي، السبت المقبل.


وكشفت التقارير أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات للتعاقد مع إدارة نادي سامبدوريا الإيطالي، لضم الأوروغوياني جاستون راميريز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وحدد نادي سامبدوريا القيمة المالية لبيع اللاعب مقابل 6 ملايين يورو، على الرغم من أن القيمة السوقية للاعب تبلغ 10 ملايين يورو.


وشارك راميريز "28 عامًا" مع سامبدوريا، في 29 مباراة الموسم الماضي، أحرز خلالهم 4 أهداف، وصنع 5 آخرين.


يذكر أن الأهلي سيواجه الاتفاق فى الجولة الثانية من بطولة الدورى السعودى للمحترفين المقرر لها يوم السبت 31 أغسطس على ملعب الامير محمد بن فهد.

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