عاجل.. محمد إبراهيم يقود تشكيل المقاصة أمام الزمالك في كأس مصر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة بقيادة احمد حسام ميدو تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك اليوم الأربعاء، على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي :

حراسة المرمى : أحمد عادل عبدالمنعم

خط الدفاع : أحمد مودي - شريف حازم - عصام صبحي - أحمد محسن.

خط الوسط : صلاح ريكو - ميدو جابر - خالد أوتشو - موسيس - محمد إبراهيم.

خط الهجوم : صلاح أمين.





وتواجد على مقاعد البدلاء للفريق الفيومي كلا من :

محمود حمدي، عاصم سعيد، هاني سعيد، محمد دسوقي، باولن فوافي، صلاح عاشور، عمرو مرعي.





ويواجه اليوم الأربعاء فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره مصر المقاصة في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.





ويدخل الزمالك المباراة بطموح الفوز ، من أجل الدفاع عن اللقب، حيث يسعى الصربي ميتشو إلى النجاح في أول اختبار حقيقي له مع الفريق خلال الموسم الحالي، بعد الفوز على ديكاداها الصومالي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ضمن مواجهات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





وتبث المباراة على شاشة قناتي أون سبورت ونايل سبورت فضائيا على القمر الصناعي نايل سات، بينما تذاع على اذاعة الشباب والرياضة اون سبورت اف ام عبر موجات الراديو.





وقد أعلن الصربي ميتشو ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، قائمة الفريق لمواجهة فريق مصر للمقاصة ، والمقرر لها غدا الأربعاء ، في دور الـ8 لبطولة كأس مصر ، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية .



وضمت القائمة الزمالك :

في حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبو جبل

في خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبدالله جمعه - محمد عبد الشافي - حازم إمام - حمدي النقاز

في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي – محمود عبد الرزاق شيكابالا – محمد أوناجم - محمد عنتر - امام عاشور - أشرف بن شرقي - كريم بامبو

في خط الهجوم : مصطفي محمد - عمر السعيد.





يذكر أن الزمالك كان قد فاز ببطولة كأس مصر بنسختها الأخيرة بعد تفوقه على نظيره سموحة بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث سجل للفريق السكندري حسام حسن، وتعادل للابيض الكونغولي كابونجو كاسونجو.