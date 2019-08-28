مفاجأة.. برشلونة يرفض مطالب باريس بشأن نيمار.. تفاصيل جديدة





لا يزال مسلسل مفاوضات برشلونة مع باريس سان جيرمان على التعاقد مع نيمار دا سيلفا مستمر حتى الآن رغم أن فترة الانتقالات الصيفية أوشكت على الانتهاء دون الوصول لاتفاق بخصوص مستقبل اللاعب البرازيلي الذي يرفض الاستمرار في الدوري الفرنسي.





وينتظر نيمار بفارغ الصبر حسم موقفه بعدما أعلن رغبته للمقربين منه بالرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي والعودة مرة أخرى إلى نادي برشلونة لمجاورة لويس سواريز وليونيل ميسي مجدداً واستعادة الأضواء التي فقدها مع ناديه الحالي.





وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية عبر تقريرها مساء أمس الثلاثاء، أن الاجتماع الذي جمع بين ممثلي باريس وبرشلونة بشأن نيمار لم ينتهي بقرار حاسم حيثُ قدم النادي الكتالوني عرضاً بقيمة 170 مليون يورو لليوناردو المدير الرياضي في النادي الفرنسي بالإضافة إلى وضع اثنين من لاعبي البارسا ضمن الصفقة.





وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية اليوم الأربعاء أن نادي برشلونة لن يدفع 170 مليون يورو وهي مطالب باريس سان جيرمان من أجل الموافقة على فكرة التفريط في نيمار.





وانضم نيمار دا سيلفا للعب في صفوف نادي باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من برشلونة بعدما تم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البارسا وهو 222 مليون يورو في صفقة مثيرة للرأي العام الرياضي.





وسبق أن لعب نيمار مع برشلونة منذ 2013 حتى 2017 حسب موقع ترانسفير ماركت، في 186 مباراة في مختلف البطولات حيثُ سجل 105 هدفاً وصنع 76 تمريرة حاسمة.





وينافس ريال مدريد خصمه اللدود برشلونة على ضم نيمار إلا أن رغبة اللاعب لها الكلمة العليا فهو يريد العودة مجدداً إلى النادي الكتالوني ولكن فكرة انتقاله إلى الأبيض ليست بعيدة في ظل رغبة باريس في الحصول على الأموال التي دفعها في اللاعب وقت شراءه.





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