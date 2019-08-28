قبل المصارع محمد عبد العال.. رياضيين مصريين رفضوا مصافحة لاعبي إسرائيل بالبطولات الكبري

رفض المصارع المصري، محمد عبد العال، مصافحة منافسه الإسرائيلي ساجي موكي، بعد فوز الأخير في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في نصف نهائي بطولة العالم للجودو المقامة في اليابان.

تصرف "عبد العال" آثار غضب وزارة الخارجية الإسرائيلية والتي أصدرت بيانًا للتعقيب على الواقعة جاء فيه: "لاعب الجودو الإسرائيلي ساجي موكي تغلب على اللاعب المصري محمد عبد العال في نصف نهائيات بطولة العالم. ساجي أراد أن يصافح محمد في ختام المباراة إلا أن الأخير لم يلتزم بالروح الرياضية ورفض المصافحة، رغم ان الرياضة هي لغة التقارب بين الشعوب".





وأعاد "عبد العال" بعد رفضه مصافحة اللاعب الإسرائيلي ساجي موكي، للأذهان العديد من المواقف المماثلة الذي رفض فيها بعض الرياضيين المصريين مصافحة لاعبي الكيان الصهيوني خلال السنوات الماضية.





ويستعرض " الفجر الرياضي " في هذا التقرير أبرز الرياضيين المصريين الذين رفضوا مصافحة لاعبي الكيان الصهيوني:-





1- محمد صلاح:

رفض محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مصافحة لاعبي فريق مكابي تل أبيب عندما كان لاعبًا ضمن صفوف بازل السويسري، في مباراة الفريقين في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2013، كما تجاهل أيضًا اللاعب المصري مصافحة اللاعبين في مباراة الإياب، وأغلق يديه ومر عليهم سريعًا.





2- إسلام الشهابي:





رفض لاعب منتخب مصر للجودو إسلام الشهابى، مصافحة الإسرائيلى أورى ششون بعد اللقاء الذى جمعهما ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً بمدينة ريو دى جانيرو فى البرازيل عام 2016، لكن خسر "الشهابي" المباراة.





3- أحمد وحيد:

لاعب منتخب مصر للجودو أحمد وحيد أيضًا رفض مصافحة نظيره الاسرائيلي خلال مباراة جمعتهما في بطولة الجائزة الكبري بألمانيا عام 2016، وفاز "وحيد" بالمباراة علي لاعب الكيان الصهيوني.





4- رمضان درويش:





رمضان درويش نجم منتخب مصر للجودو من أكثر الرياضيين المصريين الذي رفض مصافحة اللاعبين الإسرائيليين، حيث رفض مصافحة آريك زئيفي، بعدما تغلب عليه في الدور ربع النهائي لبطولة "الجائزة الكبرى" للجودو وزن 100 كيلو جرام عام 2012





كما رفض "درويش" مصافحة لاعب الجودو الإسرائيلى بيتار بلشيك فى جميع اللقاءات التى جمعتهما خلال المنافسات الدولية.





أما أبرز مواقف رمضان درويش ضد خصومه الإسرائيليين هو رفضه مصافحة رئيس اتحاد الجودو الإسرائيلى موشية فونتى، وهو ما عرضه لهجوم كبير من وسائل الإعلام الاسرائيلية وقتها.





5- روان علي:

رفضت لاعبة منتخب مصر للتايكوندو مواجهة الإسرائيلية سيفان فنستر، في دور ربع النهائي من بطولة كرواتيا المفتوحة، وفضلت الإنسحاب من المباراة.





6- أحمد عوض:

انسحب أحمد عوض لاعب منتخب مصر للجودو من مواجهة الإسرائيلي طيل بلاكير في بطولة العالم بالنمسا عام 2012.





7- أحمد حسن:

أما أحمد حسن نجم منتخب مصر وعميد لاعبي العالم، عندما كان محترفًا في صفوف فريق أندرلخت البلجيكي، رفض الذهاب إلي اسرائيل لمواجهة فريق هابوعيل تل أبيب وفضل الإنسحاب من المباراة عن المواجهة الإسرائيلية.