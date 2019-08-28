هل يستحق وليد أزارو الانضمام لمنتخب المغرب؟.. الأرقام تُجيب





تواجد وليد أزارو مهاجم الأهلي على رأس قائمة منتخب المغرب المستدعاة للدخول في معسكر مغلق خلال شهر سبتمبر المقبل من أجل خوض مباراتين وديتين.أمام منتخبي بوركينا فاسو والنيجر يومي 6 و 10 واللتين ستقام بالملعب الكبير لمدينة مراكش خلال الفترة المقبلة.





وانضم وليد أزارو لقائمة منتخب المغرب رغم الإنتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة من جانب جماهير النادي الأهلي بسبب تراجع مستواه رفقة المارد الأحمر، حتي ترددت أنباء قوية حول موافقة إدارة النادي علي رحيله خلال فترة الإنتقالات الجارية سواء علي سبيل الإعارة أو البيع النهائي بشرط تلقيه عرضًا مناسبًا.





وانتقل وليد أزارو للأهلي عام 2017 قادمًا من الدفاع الحسني الجديدي، وحقق مع الأهلي لقب هداف الدوري الممتاز موسم 2017-2018 برصيد 18 هدفًا، ويعتبر أكثر مهاجم أجنبي يسجل أهدافًا في موسم واحد بالدوري الممتاز، متفوقًا على الأنجولي فلافيو مهاجم الأحمر السابق، وجون أوتاكا مهاجم الإسماعيلي وسجل كل منهما 17 هدفًا.





ولا يزال موقف وليد أزارو من الرحيل عن النادي الأهلي غامضًا حيث لم تعلن الإدارة بشكل رسمي عن رحيل اللاعب، كما لم يكشف المهاجم المغربي عن تلقيه عروضًا رسمية في الوقت الحالي، وترغب إدارة القلعة الحمراء في التعاقد مع مهاجم إفريقي مميز قبل الموافقة الرسمية على رحيل "أزارو" هذا الصيف.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أرقام وليد أزارو مع النادي الأهلي ومنتخب المغرب:-





الأهلي





- خاض وليد أزارو 85 مباراة مع النادي الأهلي في مختلف البطولات، منذ انتقاله للفريق الأحمر عام 2017 قادمًا من الدفاع الحسني الجديدي المغربي.





- أول مباراة لـ"أزارو" بقميص الأهلي كانت ضد فريق الفيصلي الأردني في 22 يوليو لعام 2017 في افتتاح مباريات دور المجموعات للبطولة العربية، وخسرها المارد الأحمر 1-0.





- لعب وليد أزارو 53 مباراة مع الأهلي في الدوري المصري الممتاز بواقع (4274 دقيقة لعب)، ونجح في إحراز 24 هدفًا، وصنع 9 أهداف أخري، وحصل على 6 بطاقات صفراء.





- حصل المهاجم المغربي على لقب هداف الدوري الممتاز موسم 2017-2018 برصيد 18 هدفًا.





- ويعتبر وليد أزارو أكثر مهاجم أجنبي يسجل أهدافًا في موسم واحد بالدوري الممتاز، متفوقًا على الأنجولي فلافيو مهاجم الأهلي السابق، وجون أوتاكا مهاجم الإسماعيلي وسجل كل منهما 17 هدفًا.





- شارك "أزارو" في 23 مباراة مع الأهلي في بطولات إفريقيا، بواقع (1733 دقيقة لعب)، نجح في تسجيل 13 هدفًا، وساهم في صناعة 7 أهداف.





- كما خاض المغربي وليد أزارو مباراتين مع الأهلي في كأس مصر وسجل هدف وحيد، ولعب مباراة وحيدة في بطولة السوبر المصري وسجل هدف أيضًا.





- لعب "أزارو" 6 مباريات في البطولة العربية للأندية، وسجل هدف فقط.





- حصل وليد أزارو على 3 بطولات مع النادي الأهلي، لقب الدوري الممتاز موسمي 2017/2018، 2018/2019، كما حصل معه على كأس السوبر المصري 2017/2018.





- آخر مباراة لـ"أزارو" بقميص الأهلي كانت أمام فريق إطلع برة بطل جنوب السودان في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ونجح في إحراز هدفين وقاد فريقه للفوز برباعية نظيفة.





المغرب





لم يترك وليد أزارو بصمة واضحة مع منتخب المغرب خلال الفترة الماضية، حيث خاض مع أسود الأطلس 7 مباريات دولية بواقع (236 دقيقة لعب)، لم يسجل أو يصنع أي أهداف، فاز المنتخب المغربي في 5 مباريات في وجود مهاجم الأهلي، وخسر مباراتين.



