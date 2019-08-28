نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 28/8/2019





عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، واللواء خالد أحمد شوقى، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، اجتماعاً لمتابعة مشروع تطوير محور المحمودية، بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور ممثلى الجهات المعنية، وقيادات وزارة الإسكان.





في إطار خطة الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج جاري حالياً تنفيذ الأعمال النهائية لربط البئر الثالث عشر بحقل ظهر على الإنتاج خلال شهر أكتوبر القادم، ومن المتوقع ربط البئر الرابع عشر على الإنتاج قبل نهاية العام الحالى ليتخطى إجمالي إنتاج الحقل أكثر من 3 مليار قدم مكعب غاز يوميا .





كشفت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، اليوم الاربعاء، عن ارتفاع عدد الشركات العقارية التي حصلت على القرار الوزاري الخاص بها في العاصمة الإدارية الجديدة إلى 43 شركة، لتنفيذ مختلف المشروعات العقارية هناك.





كشفت جمعية سائقي ومالكي التاكسى الأبيض، أنها عقدت مع شركة «سمارت بي» العاملة في مجال تطوير تطبيقات المحمول أجتماعًا للتشاور حول إطلاق تطبيق لطلب سيارات التاكسي عبر المحمول.





اجتمع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بعدد من الشركات المصنعة للعدادات وهم الهيئة العربية للتصنيع ، السويدى ، اسكرا، إليكتروميتر ، جلوبال والمعصرة ، بحضور عدد من قيادات القطاع، وذلك لبحث سبل الإنتهاء من تصنيع العدادت المطلوبة لشركات التوزيع على مستوى الجمهورية طبقاً للمواصفات المطلوبة.





أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن اليوم الأربعاء، هو أخر موعد لتلقى تظلمات من الحذف من بطاقات التموين لترشيد منظومة الدعم وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية بالمرحلة الرابعة، وكان المقرر إنتهاء فترة التظلمات يوم 25 أغسطس الماضي وتم مدها 3 أيام.





ظهر في الفترة الاخيرة منافس جديد في مجال النقل الذكي وهي شركة دبسي التى أعلنت انها ستقدم كافة انواع النقل حتى النقل بالطائرات لأول مرة فى السوق المصري، وكشفت الشركة مؤخرًا عن كيفية الحصول طلب خدمة الطائرة العمودية "هيلكوبتر" والتي تستهدف فى المقام الأول الوصول للمقاصد السياحية والترفيهية، بجانب توصيل العاملين بالمناطق النائية خاصة المهندسين والفنيين.

البنك المركزي : سددنا 25 مليار دولار ديونا على مصر خلال عامين أعلن البنك المركزي المصري عن سداد نحو 25 مليار دولار ديونا وفوائد ديون مستحقة على مصر، خلال العامين الماضيين من نهاية مارس 2017 وحتى نهاية مارس 2019، وقال البنك في تقريره الشهري الذي صدر اليوم، - إن هذه الديون المسددة موزعة على 21 مليار دولار أقساد ديون مسددة ونحو 5 مليارات دولار فوائد مدفوعة.

البورصة تسجل "تداولات" تصل الي مليار جنيه بختام التعاملات سجلت أحجام التداول على الأسهم في ختام تعاملات اليوم الأربعاء ، نحو 181.8 مليون ورقة مالية بقيمة 995 مليون جنيه، عبر تنفيذ 23.3 ألف عملية لعدد 170 شركة،وارتفعت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 44 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.



نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأربعاء 28/8/2019.