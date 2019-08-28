تقارير إسبانية.. برشلونة يفقد الأمل في التعاقد مع نيمار بسبب ثنائي الفريق





أكدت تقارير صحفية إسبانية، إن مجلس إدارة برشلونة بات يري أمر التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مستحيلًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وقال برنامج "JUGONES" الإسباني الشهير، أن مجلس إدارة برشلونة من التعاقد مع نيمار أمر شبه مسّتحيل بعد رفض ديمبيلي راكيتيش أن يكونان جزء من الصفقة.





وبعد أن كان نيمار قريبًا خلال الفترة الأخيرة من العودة إلى برشلونة، أصبح الآن بعيدًا جدًا، في ظل رفض باريس سان جيرمان لعروض برشلونة الأخيرة، وفي ظل رفض ثنائي البرسا الدخول في الصفقة واصرارهما على البقاء مع الفريق الكتالوني.





مفاجأة.. مدرب باريس سان جيرمان يوافق على رحيل نيمار لبرشلونة

لاتزال صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا، هي الشغل الشاغل في الأوساط الصحفية، خاصة في ظل اقتراب اللاعب من الانتقال لصفوف برشلونة الإسباني. وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن مدرب باريس سان جيرمان، الألماني توماس توخيل أعطى للإدارة موافقته على العرض الآخير الذي قدمه برشلونة من أجل البرازيلي نيمار. وتابعت الصحيفة الإسبانية،أن عرض البارسا الجديد تضمن راكيتيتش كما تم تداوله بالإضافة إلى ديمبيلي الذي حُدد أثناء الاجتماع بين مُدراء النادي الفرنسي ونُظرائم في برشلونة. وأشارت الصحيفة ان توماس توخيل سيكون سعيدًا بدمج هذين اللاعبيّن في تشكيلته، راكيتيتش بالفعل لاعب أراد التوقيع معه في الموسم الماضي لتعزيز وسط الملعب، بينما يثق ايضًا في ديمبيلي، حيث تألق الجناح الفرنسي وقت وجودهما سويًا في بوروسيا دورتموند.