مفاجأة.. الأهلي يفسح الطريق أمام النصر لضم "صفقة الموسم"

أشارت تقارير صحفية إلى سعي إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، التعاقد مع لاعب أجنبي جديد قبل غلق باب الميركاتو الصيفي الحالي، والمقرر له أن ينتهي السبت المقبل الموافق 31-8-2019.

وأوضحت التقارير، أن نادي النصر قدم عرضا رسميا إلى ترجي التونسي، للتعاقد مع الدولي الجزائري يوسف البلايلي لاعب وسط الفريق الأول للكرة بالنادي، مقابل 3 ملايين يورو للموسم الواحد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





وكانت إدارة النادي الأهلي تسعى لضم اللاعب الجزائري، خلال الصيف الحالي، بناء على رغبة مدرب الفريق الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.





وأخبر يوسف البلايلي إدارة النادي الأهلي، بأنه يمتلك عرضًا من النصر.





وانسحب الأهلي من الصفقة، وفضلت إدارة ناديه عدم الدخول في مزاد مع النصر.





وكانت إدارة نادي الترجي التونسي، قد أكدت من قبل أنها ستوافق على بيع اللاعب، في حال وصول عرض مالي كبير لشرائه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وساهم البلايلي في تتويج المنتخب الجزائري بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019، بالإضافة إلى نجاحه في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا أخر موسمين.