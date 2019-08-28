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ضبط شخص بحوزته 21 ألف قرص دوائي ومنشطات مجهولة المصدر بالمعصرة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 05:42 م
ضبط شخص بحوزته 21 ألف قرص دوائي ومنشطات مجهولة المصدر بالمعصرة
المتهم
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هبة عبد الحفيظ
 
أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص سن 38 - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمنشطات مجهولة المصدر والمهربة جمركيا، ويتخذ من منطقة سكنه مكاناً لتجارته غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه حال تواجده بدائرة القسم مستقلاً سيارة ملكه وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على (عدد 21 ألف قرص دوائي ومنشطات مختلفة الأنواع - جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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