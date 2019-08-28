طلائع الجيش يستعير كريم ممدوح من الاتحاد السكندري لمدة موسم
نجح مسؤولو نادي طلائع الجيش، في الحصول على خدمات كريم ممدوح مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
ووقع اللاعب اليوم لمدة عام على سبيل الإعارة، للفريق العسكري في حضور العميد أحمد فؤاد المهدي، مدير الكرة بالنادي، ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين، ويسري عرفان المدير الإداري،وميدو حزين وممدوح مرعي وكيلا أعمال اللاعب.
وكان طلائع الجيش تعاقد مؤخرا مع كلا من إبراهيم رخا، صانع ألعاب الرجاء المطروحي، وعمرو السيسي لاعب النجوم، ومهند لاشين وناصر منسي ثنائى بيراميدز، ومحمد رضا من بتروجت، ومحمود سامي من سموحة، والتونسي ماهر الحداد، الفلسطينى ميشيل ميلاد طارق، وحسام باولو من الداخلية، مع استعارة أحمد علاء من الأهلي، فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سري، بالاضافة لتمديد تعاقد محمد رزق وعلي الفيل.
وعاد الفريق تحت قيادة البرازيلى سيرجيو فارياس للتدريب على فترتين صباحا ومساءا لرفع معدلات اللياقة البدنية والفنية للاعبين قبل ملاقاة فريق الفيوم وديا الخميس المقبل.
وحقق فريق طلائع الجيش فوزا بهدف دون رد علي نظيره المنيا فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الاحد الماضى على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد.
ومن المقرر أن يستكمل الطلائع ودياته بمواجهة الفيوم فى 28 أغسطس الجارى ثم أسوان فى 3 سبتمبر المقبل وأخيراً دبا الحصن الاماراتى فى 7 سبتمبر المقبل.