طلائع الجيش يستعير كريم ممدوح من الاتحاد السكندري لمدة موسم

نجح مسؤولو نادي طلائع الجيش، في الحصول على خدمات كريم ممدوح مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.





ووقع اللاعب اليوم لمدة عام على سبيل الإعارة، للفريق العسكري في حضور العميد أحمد فؤاد المهدي، مدير الكرة بالنادي، ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين، ويسري عرفان المدير الإداري،وميدو حزين وممدوح مرعي وكيلا أعمال اللاعب.





وكان طلائع الجيش تعاقد مؤخرا مع كلا من إبراهيم رخا، صانع ألعاب الرجاء المطروحي، وعمرو السيسي لاعب النجوم، ومهند لاشين وناصر منسي ثنائى بيراميدز، ومحمد رضا من بتروجت، ومحمود سامي من سموحة، والتونسي ماهر الحداد، الفلسطينى ميشيل ميلاد طارق، وحسام باولو من الداخلية، مع استعارة أحمد علاء من الأهلي، فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سري، بالاضافة لتمديد تعاقد محمد رزق وعلي الفيل.



