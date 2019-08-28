بـ"تأشيرة مزورة".. إحباط محاولة سفر شخص للخارج بطريقة غير شرعية
الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 05:35 م
هبة عبد الحفيظ
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أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ) بمحاولة السفر إلى إحدى الدول الأجنبية بموجب تأشيرة سفر "مزورة" منسوبة لتلك الدولة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وعثر بحوزته على جواز سفر يحمل التأشيرة المزورة المُشار إليها - مبلغ مالى قدره 1000 يورو - هاتف محمول) ، وبمواجهته أقر بتحصله على تلك التأشيرة من أحد الأشخاص (تاجر مواشي - مقيم بذات العنوان بكفر الشيخ) مقابل مبلغ مالي قدره (150,000 ألف جنيه)، وبإرشاده أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بتحصله على تلك التأشيرة من ("زوج شقيقته" - مقيم بذات الدائرة ، ومتواجد حالياً بالخارج بإحدى الدول الأجنبية) ، وأضاف بأنه قام بإرسال جواز السفر للأخير مع شخص آخر "يتردد على بعض الدول الأجنبية نظراً لطبيعة عمله" - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبري بالغربية.
أمكن ضبط الأخير وعُثر بحوزته على عدد ( 2 هاتف محمول ) ، وبمواجهته أقر بأنه قام بتسليم جواز السفر الخاص بالمتهم الأول "المتواجد بالخارج" لإضافة التأشيرة المزورة وإعادته مرة أخرى مقابل مبلغ مالى قدره ( 1000يورو).
وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من المحادثات على تطبيق "الواتس آب" تؤكد ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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