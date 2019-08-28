القوات المسلحة تنظم احتفالية دينية بمناسبة العام الهجري الجديد 1441هـ

نظمت القوات المسلحة احتفالية دينية بمناسبة العام الهجرى الجديد بحضور عدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة .





بدأت مراسم الإحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارىء الشيخ مصطفى عبد الوهاب ، وألقى الدكتور السعيد محمد على من علماء وزارة الأوقاف كلمة أكد خلالها أن الإحتفال بهذه الذكرى العطرة لايكون إلا تمسكاً بشريعة الله السمحة ، وإقتدائاً بالرسول الكريم قولاً وعملاً وخلقاً .





وفي نهاية الإحتفال أكد اللواء السيد على الغالى مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يأتي إجلالاً وتعظيماً لمبادئها وأهدافها والمثل العليا .





وأشار إلى أن رجال القوات المسلحة يؤكدون وفائهم للمهام والمسئوليات التى كلفهم بها الشعب لحماية الوطن والدفاع عن سلامة وقدسية أراضيه وشعبه ، مقتدين فى ذلك بخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلّم وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة .





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نظّمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع وزارات الهجرة وشئون المصريين بالخارج والشباب والرياضة والبيئة ، زيارة لمجموعة من الشباب من أبناء الجيل الثاني والثالث للمصريين المقيمين بالخارج قادمين من أكثر من 20 دولة حول العالم ، خلال تواجدهم لقضاء الأجازة الصيفية بمصر إلى الكلية الجوية وقيادة قوات الصاعقة ومشروع طريق ومنتجع الجلالة .





وتهدف الزيارة إلى تعريف الشباب على أحدث أساليب تدريب أفراد القوات المسلحة وتعريفهم بالدور البطولى الذي تقوم به القوات المسلحة الباسلة بمختلف أسلحتها ، وكذلك متابعة المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر .





ومن جانبها أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على أن الوزارة تحرص على تنظيم مثل هذه الجولات لزيادة الوعى القومي ورفع روح الولاء لدى أبناء المصريين المهاجرين والعاملين بالخارج ، وربطهم بالوطن بإعتبارهم سفراء مصر بالخارج وإطلاعهم على الواقع لدعم نشر الحقائق ومنع الجهات الخارجية من التأثير على توجهاتهم تجاه وطنهم من خلال بث أفكار مغلوطة .





والقى الفريق محمد عباس قائد القوات الجوية كلمة رحب فيها بالسفيرة نبيلة مكرم والشباب المشاركين فى الزيارة مطالبًا الشباب بأن يفخروا بوطنهم وينقلوا كل ما يشاهدونه بمصر إلى مجتمعاتهم بالدول التى يقيمون بها ، كما قام الشباب بجوله تفقدية داخل الكلية الجوية .





كما رحب قائد قوات الصاعقة بوزيرة الهجرة والشباب المرافقين لها فى الزياره أعقبة متابعة عددًا من التدريبات والعروض العسكرية التي تظهر مهارات قوات الصاعقة المصرية وكفاءتها وجاهزيتها ، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين .



