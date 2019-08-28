لماذا تشارك مصر في المهرجان الدولي للموسيقات العسكرية؟

تشارك الموسيقات العسكرية المصرية في المهرجان الروسي ببرج سباسكايا وحملة الدعم غير المسبوق علي صفحات التواصل للتصويت لصالح الفريق ويعتبر برج سباسكايا أحد مظاهر القوة الناعمة لروسيا وبالنسبة لمصر فانها احد أكثر المستفيدين والمؤثرين بفريق الموسيقات العسكرية .





ويعتبر هذا الحدث هو مهرجان يتم فيه توجية الدعوة للفرق من العديد من بلدان العالم وهو مهرجان تقدم فيه الفرق نماذج من فنونها وثقافتها العسكرية ضمن الفقرة المخصصة لها وليس مسابقة يتم فيها الفوز والخسارة ويقوم علي تنظيم هذا الحدث جيش من الشباب من حيث التنظيم والاعداد والترجمة والتصوير والإخراج والتسويق والاعلان والدعاية للمهرجان وادارته بشكل احترافي ومتميز يحقق العائد المطلوب منه اقتصاديا ووطنيا وبالمناسبة اغلبهم من المدنيين وشباب الجامعات وليس العسكريين الذين يقتصر دورهم علي إجراءات محددة.





ويقام هذا المهرجان بالساحة الحمراء وسط روسيا التي لا تخلوا في معظم أوقات العام من مثل هذه الاحتفالات والفعاليات التي تشكل عنصرا ثريا وجاذبا لحركة السياحة والاقتصاد .





أما الفريق المصري المشارك فليسوا عسكريين أو موسيقيين وإنما سفراء لمصر يومهم شاق جدا سواء بالتنقل والجولات والعروض الميدانية بالحدائق والمتنزهات والشوارع والميادين الرئيسية بالعاصمة موسكو وتوزيع الكتب والبوسترات والإعلام المصرية والمطبوعات التي تشرح المقومات التاريخية والطبيعية والسياحية التي تذخر بها بلدهم التي تفتديها قلوبهم وقلوب إخوانهم في ساحات العمل والجهاد والشرف او بالتدريب والبروفات ضمن المهرجان للظهور بالشكل الذي يليق بالحضارة المصرية أمام العالم .





ويواصل الفريق السيمفوني العسكرى تقديم عروضه القوية خلال فعاليات المهرجان الدولي الثانى عشر للموسيقات العسكرية " سباسكيا تاور" الذى تستضيفه العاصمة الروسية موسكو ، وقدم الفريق المصري العديد من المعزوفات المصرية والغربية ومقطوعات من أشهر الألحان الروسية بإستخدام الألآت النحاسية والخشبية والإيقاعية بالإضافة إلى موسيقي القرب مصحوبة بتشكيلات حركية متقنة نالت إعجاب الحاضرين .





وشاركت الموسيقات العسكرية الجاليات المصرية والعربية بموسكو الإحتفالات أثناء المهرجان من خلال عدد من الفعاليات والعروض الموسيقية ، كما قدم­ الفريق المصري بزيه الفرعونى المميز عدد من العروض بالشوارع والميادين الرئيسية والتى شهدت إقبالاً كبيراً وقوبلت بعاصفة من التصفيق من قبل الجماهير المتابعين للعروض ، كما قام الفريق بتوزيع عدد من الهدايا التذكارية والأعلام والمطبوعات والصور التى تحكى أبرز معالم الحضارة المصرية والمقاصد التاريخية والسياحية في مصر .





وتؤكد مشاركة الفريق المصرى فى المهرجان على أهمية مصر وريادتها الدولية فى مختلف الفنون وأيضاً تساهم فى الترويج السياحي ونشر رسائل السلام والمحبة وتبادل الثقافات بين الشعوب حيث تمتلك الموسيقات العسكرية المصرية سجل حافل من الإنجازات العسكرية والفنية التى تمتد عبر مختلف العصور .

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تقدم أكاديمية ناصر العسكرية العليا العديد من الدورات والدبلومات لكبار رجال الدولة المرشحين لمناصب قيادية بالدولة، لمعرفة أهم القضايا التى تواجه المجتمع، والصراعات الدائرة فى محيط الشرق الأوسط، ودور مصر فى المنطقة العربية، ودور الإعلام فى الحفاظ على الأمن القومى وطرق إدارة الأزمات من خلال دورة إدارة الأزمات المتقدمة ، وقد درس الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأكاديمية قبل توليه رئاسة الجمهورية .





وتنظم الاكاديمية مع وزارة الشباب والرياضة، دورات فى الاستراتيجية القومية والأمن القومى المصرى والعربى، لشباب الجامعات والخريجين من الكليات المدنية من مختلف المحافظات، بجانب التخطيط الاستراتيجى القومى وعلاقته بإدارة الأزمات، وثورات الربيع العربى، والتحديات والتهديدات التى تواجه الأمن القومى، ودور القوات المسلحة فى التنمية الشاملة وعلاقتها بالشرطة، والتطور التاريخى لمنظمات المجتمع المدنى.





إلي جانب التعرض لدراسة المخططات الغربية لتقسيم الشرق الأوسط، ودور حلف شمال الأطلنطى فى الشرق الأوسط، وأساليب حروب الجيل الرابع، والصهيونية وقيام إسرائيل، وتوجهات القوى الإقليمية والدولية تجاه المنطقة وتأثيرها على الأمن القومى الإقليمى، ومناقشة تطورات الموقف الداخلى والتحديات ومستقبل التنمية فى مصر ، كما تتولى الأكاديمية، التدريس لطلبة البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب، لتمكينهم من تولى مناصب قيادية فيما بعد، من خلال عدد من المواد الدراسية عن موضوعات محورية وقومية، ليكونوا على دراية بجيمع المشكلات التى تمر بها البلاد، وعلاقتها مع دول الجوار.





وتقدم الأكاديمية دورة للمدنيين من خلال كلية الدفاع الوطنى تسمي الزمالة ، تعادل درجة الماجستير للحاصلين على مؤهل عال، وتعادل درجة الدكتوراه للحاصلين على درجة الماجستير، ولكنها مخصصة للموظفين على درجة المدير العام أو الذين تجاوزوا سن الأربعين عاما ، بعد ترشيح من الوزارة بعد تصديق من الأمان العام القادم المسلحة وقد حصل عليها العديد من الوراء السابقين والحاليين وكذلك عدد من المحافظين .





إلي جانب دورات متخصصة لملحقي الدفاع وزوجاتهم المرشحين للعمل في السفارات المصرية بالخارج ، وتحصل عليها زوجاتهم باعتبارهم شريك في تلك المرحلة الوظيفية مع أزواجهن خلال فترة عملهم بالخارج ، كما يشارك فيها عدد من السفراء والملحقين الدبلوماسيين بالخارجية المصرية .



