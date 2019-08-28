غدًا.. مصر تواجه إيطاليا بنصف نهائي مونديال ناشئي الطائرة

يلتقي المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة تحت 19 عاما، بقيادة حسن الحصري المدير الفني، نظيره الإيطالي مساء غدًا الخميس في إطار لقاءات نصف نهائي بطولة العالم المقامة في تونس خلال الفترة من 21 وحتى 30 أغسطس الجاري.





وصعد منتخبنا الوطني إلى نصف النهائي بعد الفوز على بيلاروسيا في دور الربع نهائي بثلاثة أشواط نظيفة، جاءت نتائجها كالتالي، "25-21، 25-18، 25-18"، فيما تأهل المنتخب الإيطالي عقب فوزه على نظيره الياباني بنفس النتيجة.





وكان المنتخب قد تصدر ترتيب المجموعة الثالثة في الدور الأول بـ 10 نقاط، بعد أن فاز في جميع مبارياته، في حين حل المنتخب النيجيري في المركز الرابع بترتيب المجموعة الرابعة بـ6 نقاط.





وتضم قائمة المنتخب الوطني: "عبد الرحمن الحسيني - محمد علوان - يوسف حسين - محمد سليمان - أحمد عبد العظيم - أحمد عباس - مروان النجار - يوسف العنتبلي - أنس محمد - أحمد عبده - محمود عثمان - كريم إبراهيم - أياد محمد - عمر ديغام - أحمد حنفي - محمد عرابي - يوسف نصير - يوسف جعفر - إبراهيم رسلان".





وحقق المنتخب الفوز في الجولة الأولى على المنتخب الألماني بنتيجة (3-2)، وفي الجولة الثانية على الأرجنتين بنتيجة (3-1)، كما فاز على اليابان في الجولة الثالثة بنتيجة (3-2)، وعلى المكسيك في الجولة الرابعة بنتيجة (3-0).





"مصر تواصل تصدرها بطولة الألعاب الإفريقية"

وواصلت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة بمدنية الرباط في المغرب الحفاظ على صدارة البطولة برصيد 143 ميدالية بينهم 41 ميدالية ذهبية و64 ميدالية فضية و38 ميدالية برونزية.





وجاءت جنوب إفريقيا في المركز الثاني برصيد 56 ميدالية بينهم 25 ذهبية و17 فضيات و14 برونزيات ، والمغرب المركز الثالث برصيد 72 ميدالية بواقع 22 ذهبية و21 فضية و29 برونزية ، وقفزت نيجيريا للمركز الرابع برصيد 49 ميدالية بينهم 20 ذهبيه و13 فضيه و16 برونزية.





وحقق ميداليات الذهبية لمصر كلا من رمضان درويش وعلي حازم ومحمد عبدالرحمن وعلي حازم في الجودو ، وأحمد أكرم ذهبيتين وهانيا مورو أربعة ذهبيات ونور الجندي ومروان القماش وعلي خلف الله ومحمد سامي وفريدة عثمان ذهبيتان وعبد الرحمن العربي وذهبية 200 متر متنوع في السباحة وذهبية الكرة الطائرة الشاطئية سيدات والذي مثل المنتخب فيه كلا من فريدة العسقلاني ودعاء الغباشي ، وهدايا ملاك وميسون طلبه في التايكوندو ، وذهبية الزوجي المختلط 1000 متر للتجديف ، وذهبية تنس الطاولة رجال وذهبية تنس الطاولة سيدات وتنس الطاولة مختلط عمر عصر ودينا مشرف، وبسملة السلاموني في الثلاثي " الترايثلون" ، الشطرنج مختلط وأحمد عدلي فردي رجال شطرنج وشوق وفا فردي سيدات شطرنج ، وأحمد شهاب في ألعاب القوى ، وأحمد قمر وماجي عشماوي والزوجي المختلط أحمد قمر وأميرة بهاء أبوشقة في الرماية ، وأحمد سعد ثلاث ذهبيات في رفع الأثقال ، وياسمين حمدي ومالك سلامة في الكاراتيه ، وفرح أحمد جمباز وفريق الجمباز العام سيدات ، وعلاء أبو القاسم في السلاح .





بينما أحرز الميداليات الفضية كلا من ، جنتان العسكري في البلياردو ، وعبدالخالق البنا ميداليتن ودارين حجازي ميداليتن وأحمد خالد عبدالخالق في التجديف ، وفريدة عثمان فضيتين ويوسف القماش ثلاث ميداليات ومروان القماش وعلي خلف الله ميداليتين ومحمد سامي وياسين الشماع في السباحة ، وفضية فرق التتابع سباحة 100 متر حرة رجال وفضية 100 متر حرة سيدات ، وفضية 200 متر حرة سيدات ، 100 متر حرة تتابع مختلط ، و004 متر حرة رجال وسيدات وفضية رجال 100 متر متنوع ، وفضية 100 متر تتابع متنوع سيدات وعبدالرحمن درويش وصلاح الدين خيري ونور عبدالسلام ومعاذ عزت وسيف عيسى وعبدالرحمن وائل ورضوى ندا وروان رفاعي في التايكوندو ، وفضية الفرق للفروسية ، وعبدالرحمن هريدي فضية بلياردو ، تنس الطاولة المختلط أحمد صالح وفرح حسن وتنس طاولة زوجي رجال أحمد صالح ومحمد البيلي ، وهبة أحمد فضيتين وبسمة إبراهيم ثلاث فضيات ومصطفى إبراهيم ثلاث فضيات وإسراء أحمد ونعمة سعيد وفي رفع الأثقاق ، ومنتخب رجال كرة السلة 3x3 .





وأحرز الميداليات البرونزية كلا من ، محمد عبدالموجود وعبدالله عثمان وكاريمان كامل ولمياء محمد حسن في الجودو، ومريم عبداللطيف ميداليتان ومحمد قوطة في التجديف ، ومحمد حسن وياسين الشماع ميداليتان وأحمد سالم ميداليتان ومروان القماش برونزيتين وسارة سليمان وروان الدماطي وأحمد أكرم في السباحة ، وبرونزية الفرق رجال في البلياردو.